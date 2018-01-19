Range Rover столкнулся с КамАЗом в Алматы
Погиб человек.
Один человек погиб, один госпитализирован в результате ДТП с участием автомобиля Range Rover и КамАЗа.
Столкновение произошло по Талгарской трассе, напротив микрорайона "Думан". Как рассказали очевидцы, автомобиль Range Rover двигался по Талгарской трассе в восточном направлении. По невыясненным причинам водитель столкнулся КамАЗом, который расчищал дорогу от снега.
Во избежание возгорания автомашины на место выехали сотрудники противопожарной службы.
В дорожной аварии от полученный травм на месте скончался пассажир Range Rover — мужчина 1988 года рождения. Водитель авто в тяжелом состоянии был госпитализирован.
Сотрудники дорожной полиции займутся более детальным выяснением всех обстоятельств ДТП.
Источник: Sputnik Казахстан
Фото: Sputnik Казахстан
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