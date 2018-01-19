Range Rover столкнулся с КамАЗом в Алматы

Один человек погиб, один госпитализирован в результате ДТП с участием автомобиля Range Rover и КамАЗа.

Столкновение произошло по Талгарской трассе, напротив микрорайона "Думан". Как рассказали очевидцы, автомобиль Range Rover двигался по Талгарской трассе в восточном направлении. По невыясненным причинам водитель столкнулся КамАЗом, который расчищал дорогу от снега.

Во избежание возгорания автомашины на место выехали сотрудники противопожарной службы.

В дорожной аварии от полученный травм на месте скончался пассажир Range Rover — мужчина 1988 года рождения. Водитель авто в тяжелом состоянии был госпитализирован.

Сотрудники дорожной полиции займутся более детальным выяснением всех обстоятельств ДТП.

Источник: Sputnik Казахстан

Фото: Sputnik Казахстан