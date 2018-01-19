Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

В Костанае отменены занятия

19 января 2018, 08:13

Сегодня ночью ожидается понижение температуры до -28 градусов.

В связи с погодными условиями отменены занятия для учеников 0-6 классов в школах города Костаная, передает МИА «Казинформ».

По сообщению синоптиков, температура опустилась до -26 градусов Цельсия. Поэтому мы информацию об отмене занятий для учеников 0-6 классов распространили во все школы», - сказала дежурный сотрудник отдела образования города Костаная Салтанат Жандаулетова.

Отметим, что сегодня ночью ожидается понижение температуры до -28 градусов.

Фото: inform.kz


Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...