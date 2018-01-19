В Костанае отменены занятия

Сегодня ночью ожидается понижение температуры до -28 градусов.

В связи с погодными условиями отменены занятия для учеников 0-6 классов в школах города Костаная, передает МИА «Казинформ».

По сообщению синоптиков, температура опустилась до -26 градусов Цельсия. Поэтому мы информацию об отмене занятий для учеников 0-6 классов распространили во все школы», - сказала дежурный сотрудник отдела образования города Костаная Салтанат Жандаулетова.

Отметим, что сегодня ночью ожидается понижение температуры до -28 градусов.

Фото: inform.kz