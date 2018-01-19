Илья Ильин окунулся в прорубь
19 января 2018, 08:20
"Это было круто!", - подписал публикацию Ильин.
Четырехкратный чемпион мира по тяжелой атлетике Илья Ильин поздравил казахстанцев с праздником Крещения Господне и окунулся в прорубь, сообщает Zakon.kz.
Кадры крещенского купания спортсмена появились на его странице в соцсети.
"Это было круто!", - подписал публикацию Ильин.
Фото: Sputnik Казахстан
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