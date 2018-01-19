Илья Ильин окунулся в прорубь

19 января 2018, 08:20

"Это было круто!", - подписал публикацию Ильин.

Четырехкратный чемпион мира по тяжелой атлетике Илья Ильин поздравил казахстанцев с праздником Крещения Господне и окунулся в прорубь, сообщает Zakon.kz.

Кадры крещенского купания спортсмена появились на его странице в соцсети.

"Это было круто!", - подписал публикацию Ильин.

Фото: Sputnik Казахстан


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