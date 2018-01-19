Заявление авиаперевозчиков прокомментировала Airport Management Group

Основными факторами, влияющими на выполнение/остановку рейсов по тем или иным маршрутам и направлениям для авиакомпаний, являются показатели коммерческой загрузки и экономики перевозок (как прямое, так и косвенное влияние), сообщает Zakon.kz со ссылкой на ТОО «Airport Management Group».

В настоящее время международные воздушные перевозки в РК регулируются межправительственными соглашениями о воздушном сообщении между Казахстаном и другими государствами. Помимо межправительственных соглашений, взаимоотношения между назначенными перевозчиками также регулируются интерлайн-соглашениями. Данные правовые рамки охватывают такие важные параметры, как перечень пунктов назначения, паритет частот и провозных емкостей, блок-места, величина полного годового тарифа экономического класса (во избежание демпинга и недобросовестной конкуренции).

Казахстанские перевозчики, выполняющие международные полеты, имеют перед иностранными авиакомпаниями ряд преференций. Это самостоятельная поставка авиатоплива и самостоятельное наземное обслуживание - обслуживание пассажиров, услуга встречи-выпуска, противообледенительная обработка воздушных судов.

Также необходимо отметить, что отечественные авиакомпании имеют преимущество при распределении вырабатываемого в стране дефицитного авиатоплива. При этом доля аэропортовых услуг в себестоимости авиабилетов составляет порядка 6-15%, а стоимость авиатоплива - до 35% (в зависимости от типа воздушного судна, загрузки и маршрута).

Все эти факторы влияют на экономику перевозок в условиях конкурентной борьбы за казахстанского пассажира на международных направлениях. К примеру, коммерческая загрузка авиакомпаний, озвученных на пресс-конференции г-ном Карамалаковым, в период 2016-2017 годы была недостаточной для продолжения операций, и решение о прекращении/сокращении частот принималось авиакомпаниями значительно раньше изменения уровня тарифов казахстанских аэропортов.

Тарифы по регулируемым услугам большинства аэропортов были утверждены в 2003-2004 годах и не менялись на протяжении предыдущих 13-14 лет.

Многие услуги казахстанских аэропортов находились не только ниже уровня безубыточности, но и ниже прямых денежных затрат. Более того, авиакомпании (как казахстанские, так и иностранные) получили значительные скидки на аэропортовые услуги после перехода монетарных властей на инфляционное таргетирование в сентябре 2015 года, поскольку тарифы были номинированы в национальной валюте, в том числе и для иностранных перевозчиков.

Также необходимо отметить и тот факт, что использование ИАТА относительных величин для подчеркивания значительного роста тарифов казахстанских аэропортов, не полностью раскрывает ситуацию. Для полного понимания следует использовать абсолютные величины. К примеру, увеличение аэропортом Астаны тарифа по авиационной безопасности на 100% (с 360 тенге за 1 тонну максимальной взлетной массы до 720,5 тенге) фактически увеличивает расходы авиакомпаний на 27,7 тысяч тенге за 1 рейс при использовании воздушного судна типа А-320 с массой 77 тонн или менее 200 тенге на одного пассажира.

Согласно данным Европейского подразделения Международного Совета Аэропортов (АCI), большая часть аэропортов вышли из положения естественных монополий и действуют на международных и внутренних рынках в разной степени либерализации. В отдельных аэропортах регулирование тарифов аэропортовых услуг производится только в части контроля затрат. В аэропорту Цюриха государственное регулирование тарифов не осуществляется, также как и в Турции, где государственный орган, регулировавший тарифы, был упразднен, а тарифы устанавливаются посредством сравнения цен региона и конкурентов.

Исключение аэропортовых услуг из сферы естественных монополий в части обслуживания международных направлений принято в 2017 году в установленном законодательством порядке с привлечением НПП «Атамекен» и при участии субъектов рынка - как аэропортов, так и авиакомпаний.