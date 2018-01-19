Назарбаев призвал возобновить работу по созданию безъядерной зоны на Ближнем Востоке

Нурсултан Назарбаев призвал заинтересованные стороны возобновить работу по созданию безъядерной зоны на Ближнем Востоке в ходе своего выступления на заседании Совета безопасности ООН по нераспространению оружия массового уничтожения, передает корреспондент Zakon.kz.

Он также выразил надежду, что оставшиеся между некоторыми странами разногласия вскоре будут преодолены.

«Одним из самых эффективных средств в борьбе за распространение ОМУ считаю создание зон свободных от ядерного оружия. Это также предоставляет собой форму проявления коллективного доверия. Это мы сделали в Центральной Азии, надеюсь, также получу от ядерных держав за этот наш поступок соответствующую защиту», - сказал он.

Татьяна Ковалева