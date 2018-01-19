Казахстан готов предоставить площадку для диалога по северо-корейскому вопросу

На заседании Совета безопасности ООН в Нью-Йорке президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил о необходимости предоставления «ядерной Пятеркой» гарантий безопасности КНДР, как «важного условия для создания атмосферы доверия и возвращения Пхеньяна за стол переговоров», передает корреспондент Zakon.kz.

«Надо обязательно вернуть международную жизнь, политическое доверие в системный диалог. Хорошим примером этого может служить совместный всеобъемлющий план действия. Сделка по ядерной программе Ирана продемонстрировала собой возможность успешной многосторонней дипломатии в сфере нераспространения. Она стала практическим примером решения сложнейших вопросов путем переговоров», - сказал он.

По его словам, данное соглашение стало возможным благодаря атмосфере доверия, в создание которой внес свой вклад и Казахстан своим примером и показом, чего страна добилась, заслужив доверие мирового сообщества.

«Выражаем надежду на дальнейшее успешное осуществление СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий), несмотря на то, что в настоящее время возникли определенные сложности с реализацией своих обязательств со стороны некоторых участников этого соглашения. Как вы знаете, я два дня назад встречаясь с президентом США г-ном Трампом, обсуждали этот вопрос. У меня появилось понимание, что, в принципе, мы можем этот вопрос преодолеть», - отметил Н. Назарбаев.

Глава государства уточнил, что схожий конструктивный подход можно применить и в вопросе регулирования ядерной проблемы в Северной Корее.

«Мир серьезно обеспокоен. Эту проблему можно решить, восстановив доверие между США, Россией и Китайской Народной Республикой. Об этом мы тоже говорили в Белом доме на днях. Думаю, что здесь была единая позиция - без участия вместе с США России и КНР нам трудно будет решить эту проблему. В связи с этим мы призываем вовлеченные стороны к скорейшему и конструктивному решению северо-корейского вопроса», - подчеркнул Глава государства.

При этом он добавил, что в ООН выступают за предоставление «ядерной Пятеркой» гарантий безопасности КНДР, как «важного условия для создания атмосферы доверия и возвращения Пхеньяна за стол переговоров».

«Казахстан готов принять посредническое участие и предоставить свою площадку для переговоров, в случае такой необходимости вовлеченных сторон. Меры доверия, как никогда актуальны для Ближнего Востока, где сегодня происходят драматические события. Конфликт в Сирии влечет негативные последствия далеко за пределами региона. Здесь важно отметить, что именно взаимодоверие стало основный для диалога на Астанинской площадке, которая вносит свой посильный вклад в процесс сирийского мирного урегулирования, дополняя женевские переговоры. Семь таких переговоров проведено в Астане и как сами участники говорят, все они были успешными и способствовали в какой-то мере решению вопросов», - заключил Президент РК.

Ксения Давыдова