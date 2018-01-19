Мужчина, ударивший водителя автобуса в Алматы, оказался лишенным прав

Сразу по нескольким статьям адмкодекса составлены протоколы в отношении правонарушителя.

Мужчина, ударивший водителя автобуса, будет привлечен к ответственности, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Алматы.

Сотрудниками отдела розыска Местной полицейской службы ДВД Алматы установлен и задержан владелец легковушки, ударивший водителя общественного транспорта.

По данным полиции, инцидент произошел в первой половине дня в Алмалинском районе. О нем стало известно из социальных сетей, в полицию до этого никто не обращался.

"В результате принятых сотрудниками отдела розыска МПС мер, гражданин Абдиназаров Е., 1985 года рождения, управлявший легковым транспортом, установлен, задержан и привлечен к ответственности. В его действиях усматриваются признаки сразу ряда административных правонарушений. В результате в отношении фигуранта составлены протоколы по ст. 601 КРКобАП – нарушение знаков и разметок, движение по полосе, предназначенной для общественного транспорта; ст.606 КРКобАП – создание аварийной ситуации; ст. 612 ч.2 КРКобАП – управление транспортным средством без документов", - сообщила официальный представитель ДВД Алматы подполковник полиции Салтанат Азирбек.

Оказалось, что в мае 2017 года Абдиназаров судом был лишен права управления транспортным средством сроком на 9 месяцев за совершение дорожно-транспортного происшествия.

В то же время Местной полицейской службой УВД Алмалинского района в отношении нарушителя собран административный материал за мелкое хулиганство.

«А именно производство ведется по признакам правонарушения, предусмотренного ст. 434 КРКобАП. Материалы будут направлены в специализированный межрайонный административный суд по городу Алматы для принятия решения. Отметим, что законодатель за данное противоправное деяние предусматривает наказание в виде штрафа от 10 МРП или административного ареста до 10 суток. Транспортное средство правонарушителя водворено на специализированную штрафную стоянку», - уточнила подполковник Азирбек.