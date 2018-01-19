Путин на Крещение окунулся в прорубь

Крещение Господне с традиционными купаниями отмечается Русской православной церковью в ночь на 19 января.

Президент России Владимир Путин принял участие в крещенских купаниях и окунулся в прорубь на Селигере. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

По его словам, температура в районе озера ночью не опускалась ниже минус 6-7 градусов. Песков добавил, что президент окунается в прорубь уже несколько лет.

Российский лидер также посетил мужской монастырь Нило-Столобенская пустынь в Тверской области, куда прибыл после рабочей поездки в Санкт-Петербург и Ленинградскую область.

Крещение Господне с традиционными купаниями отмечается Русской православной церковью в ночь на 19 января.

Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости