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Путин на Крещение окунулся в прорубь

19 января 2018, 09:29

Крещение Господне с традиционными купаниями отмечается Русской православной церковью в ночь на 19 января.

Президент России Владимир Путин принял участие в крещенских купаниях и окунулся в прорубь на Селигере. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

По его словам, температура в районе озера ночью не опускалась ниже минус 6-7 градусов. Песков добавил, что президент окунается в прорубь уже несколько лет.

Российский лидер также посетил мужской монастырь Нило-Столобенская пустынь в Тверской области, куда прибыл после рабочей поездки в Санкт-Петербург и Ленинградскую область.

Крещение Господне с традиционными купаниями отмечается Русской православной церковью в ночь на 19 января.

Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости


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