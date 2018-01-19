19 января на большей части Казахстана ожидается погода без осадков

Местами по республике сохраняется туман, на западе и юго-востоке ожидается усиление ветра.

19 января погоду в большинстве областей Казахстана будет определять антициклон, с которым ожидается погода преимущественно без осадков, лишь на западе ожидаются осадки. Местами по республике сохраняется туман, на западе и юго-востоке ожидается усиление ветра, на западе - гололед, передает Zakon.kz со ссылкой на Комитет по ЧС МВД РК.

В Алматинской области местами ожидается туман, в районе Жаланашколя усиление ветра до 18-23 м/с.

В Мангистауской, Атырауской областях местами ожидается гололед, ветер до 15-20 м/с.

В Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Южно-Казахстанской, Кызылординской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Павлодарской и Карагандинской областях местами ожидается туман.

В Алматы днем преимущественно облачно, - 6.

В Астане днем преимущественно облачно, - 16.

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Фото: kremen.today