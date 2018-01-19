Автокредит на новые автомобили за январь 2018 года

За январь-ноябрь 2017 года автолюбители поставили на учет 750,1 тыс. легковых автомобилей, что на 9,1% (62,6 тысячи) больше, чем за аналогичный период прошлого года. Из них 719,7 тыс. или 95,9% от общего числа зарегистрировали физические лица, 30,4 тыс. или 4,1% - соответственно, юридические.

Выросла доля поставленных на учет автомобилей возрастом старше 10 лет - с 62,2% за январь-ноябрь 2016 года до 66,4% за аналогичный период 2017. Рост их количества за год составил 16,4% (70,4 тыс.), до 498,2 тысячи.

Автомобилей возрастом менее 3 лет было зарегистрировано на 23% (19,6 тыс. ед.) меньше, чем годом ранее - 65,6 тыс. Их доля от всех зарегистрированных легковых авто уменьшилась с 12,4% до 8,7%.

Таким образом, по итогам ноября количество зарегистрированных авто в стране достигло 3,9 млн - на 0,1% (2,2 тыс. ед.) больше, чем годом ранее. Рост отмечен лишь в 5 из 16 регионов РК.

По количеству лидирует ЮКО - 482,7 тыс., рост за год на 1,2% (5,6 тыс.). Доля от РК увеличилась на 0,1 п.п., до 12,5%. Удельный вес автомобилей младше 3х лет за год сократился с 10% до 9,2%.

Следом идет Алматинская область - 473,5 тыс. легковых машин, рост за год на 0,6% (2,6 тыс.). Доля от РК также выросла на 0,1 п.п., до 12,3%. Удельный вес авто младше 3х лет - один из самых низких по стране, составляет 7,5% (годом ранее - 8,3%).

Замыкает тройку лидеров Алматы - 462,7 тыс., рост за год на 0,5% (2,5 тыс.). Доля от РК осталась без изменений - 12%. Удельный вес авто младше 3х лет сократился за год с 19,6% до 18,4%.

Автокредитование в сегменте новых автомобилей призвано увеличить количество «свежих» машин на дорогах страны. Всего на рынке работают 14 банков (53 предложения) из 32 БВУ РК, со средней годовой эффективной ставкой на рынке - от 22,6%.

Наиболее доступные кредиты для населения с минимальным первоначальным взносом до 20% предлагают 10 банков (29 предложений) из 14. Средняя в данном сегменте годовая эффективная ставка ненамного выше средней ГЭСВ всего рынка автокредитования - 23%.

Наименьшая эффективная ставка у Kaspibank - от 6,79%, с минимальным первоначальным взносом (ПВ) от 10% и 20%. Следом идет Народный Банк с ГЭСВ от 17,6% с ПВ от 20%. Замыкает ТОП-3 БЦК - ГЭСВ от 18,6% с ПВ от 15%.

Максимальный срок автокредита варьируется от 12 до 84 мес. Наиболее высокий максимальный срок (до 84 мес.) предлагают сразу 6 БВУ - Народный, АТФ, Цеснабанк, Сбербанк, Евразийский и Kaspi.

Максимальную сумму предлагают Народный и Евразийский - до 30 млн тг. Следом идут АТФ и ВТБ - до 15 млн тг, и далее Эксимбанк - до 11 млн тг.

Также два банка предлагают автокредит на новый автомобиль без первоначального взноса: Народный Банк - для участников зарплатного проекта на сумму до 5 млн тг и Цеснабанк - при предоставлении в качестве залогового обеспечения недвижимого имущества.