Жители ЮКО внесли на депозиты банков средства в размере 267,9 млрд тенге

В 2017 году население Южно-Казахстанской области внесло на депозиты банков второго порядка 267,9 млрд тенге. Этот показатель по сравнению с аналогичным периодом 2016 года увеличился на 13,2%. Большая часть вложений населения хранятся в национальной валюте. Об этом на прошей пресс-конференции в Региональной службе коммуникации сообщил руководитель управления экономики и бюджетного планирования Арман Сабитов.

Вместе с тем, по состоянию на 1 декабря 2017 года банками второго уровня выдано кредитов на сумму 299,4 млрд тенге. По сравнению с аналогичным периодом 2016 года - это больше на 45,4%.

«62,4% кредитов от общего объема выданы физическим лицам банками второго уровня на потребительские цели, 19,8 процентов - в сфере промышленности, 14,4% - в сфере торговле, 2,1% - строительной отрасли, 1,3% - в сельском хозяйстве», - сказал А.Сабитов.

Кроме того, на 12,4% увеличился объем кредитов, выданных на развитие малого и среднего бизнеса, составив 43,9 млрд тенге.