Курсы «Открытого университета Казахстана» OpenU.kz прослушали более 1000 человек

Платформа OpenU.kz была создана на базе Open edX, программного обеспечения с открытым исходным кодом, которое было разработано тандемом ведущих мировых университетов.

Более 1000 человек стали слушателями курсов на образовательной платформе «Открытый университет Казахстана» - OpenU.kz. Проект был запущен в прошлом году ОФ "Ұлттық аударма бюросы" (ранее - WikiBilim) и компанией «Кселл». Портал «Открытый университет Казахстана» предоставляет доступ к онлайн-лекциям преподавателей лучших вузов страны для всех желающих получить знания.

По состоянию на 10 января 2018 года количество зарегистрировавшихся слушателей образовательной онлайн-платформы OpenU.kz достигло 1013 человек. По словам исполнительного директора ОФ "Ұлттық аударма бюросы" Рауана Кенжеханулы, проект позволяет казахстанцам бесплатно получить знания в научно-технической сфере и других востребованных дисциплинах.

«OpenU – как нельзя лучше отражает нашу миссию – «качественное образование, доступное всем». Создание платформы открытого университета не является самоцелью, это инструмент обеспечения качества и доступности знаний, инструмент, который становится лучше и доступнее каждый день. Мы очень признательны компании «Кселл» за понимание и поддержку этого проекта. Уверен, что у нашего университета большое будущее», - отметил Рауан Кенжеханулы.

Образовательная онлайн-платформа«Открытый университет Казахстана» предлагает своим слушателям лекции по математике, физике, информатике, а также по таким узким специализациям, как бизнес-планирование и администрирование, web-программирование, разработка автоматизированных устройств, моделирование на сложных языках программирования. Самыми популярными лекциями среди слушателей платформы стали «Основы программирования на языке Java», «Основы web-программирования» и «Робототехника». Почти 80% уникального онлайн-контента платформы представлено на казахском языке.

Партнерами образовательной платформы «Открытый университет Казахстана» стали Казахский Национальный Исследовательский Технический Университет им. К. И. Сатпаева (КазНИТУ), Казахстанско-Британский Технический Университет (КБТУ), Алматы Менеджмент Университет (AlmaU), Университет имени С.Демиреля (SDU), Институт математики и математического моделирования. В разработке материалов для лекций приняли участие ведущие преподаватели данных ВУЗов. Главным партнером проекта выступила компания «Кселл».

«Мы рады, что OpenU.kz пользуется большой популярностью у казахстанцев. Это говорит о том, что размещенные на этой платформе курсы действительно востребованы и полезны. Хочу отметить большой интерес к бесплатному образовательному IT контенту на государственном языке. Это значит, что проект состоялся, и казахстанцы готовы получать образование через открытые digital-платформы. «Кселл» продолжает поддержку этого проекта, так как одним из главных приоритетов в реализации стратегии социальной ответственности является предоставление возможностей для образования для всех членов общества», - подчеркнула руководитель отдела коммуникаций АО «Кселл» Наталья Еськова.

Платформа OpenU.kz была создана на базе Open edX, программного обеспечения с открытым исходным кодом, которое было разработано тандемом ведущих мировых университетов – Гарвардским университетом и Массачусетским технологическим институтом. Онлайн-курсы, изучаемые в течение года, будут доступны и на обновленной платформе. Сейчас слушателям доступны 10 курсов: «Ақпаратты тарату жүйесі», «Бизнес-планирование», «Введение в компьютерные науки на языке Java», «Матрицалар және анықтауыштар», «Мемлекеттік-жекешелік әріптестік», «Робототехника», «Фурье талдауы», «Python тiлiнде бағдарламалау негiздерi», «Scratch бағдарламалау тілімен анимация және ойын құру», «Web-бағдарламалау негіздері».