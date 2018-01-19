Токаев: Лидер Казахстана подтвердил реноме стратегически мыслящего политика

18 января Нурсултан Назарбаев выступил на заседании Совета безопасности ООН в США.

Председатель Сената Парламента Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев называл выступление Президента РК на заседании СБ ООН содержательным и что оно придаст придаст сильный импульс работе ключевого органа всемирной организации, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Twitter председателя.

"Содержательная речь Президента Н. Назарбаева на заседании СБ ООН придаст сильный импульс работе ключевого органа всемирной организации, ляжет в основу дискуссий в ней по ключевым проблемам международной ситуации. Лидер Казахстана подтвердил реноме стратегически мыслящего политика, - говорится в сообщении."

18 января Нурсултан Назарбаев выступил на заседании Совета безопасности ООН в США.

Тема заседания - «Нераспространение оружия массового уничтожения (ОМУ): меры доверия».

На дебатах были рассмотрены ключевые вопросы нераспространения, но под другим углом зрения - через призму укрепления мер доверия.

Мероприятие призвано помочь универсализации международных договоров в качестве средства укрепления мер доверия в контексте нераспространения. Речь идет о Договоре о нераспространении ядерного оружия, Договоре о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия, Конвенции о запрещении химического оружия и других.

По словам Нурсултана Назарбаева, избрание Казахстана в непостоянные члены Совета Безопасности ООН и наше председательство рассматривается как доверие мирового сообщества к стране и ее миролюбивой политике.

Глава государства акцентировал внимание на важности установления взаимопонимания и взаимного доверия между мировыми ядерными державами для эффективного решения конфликтов.

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Фото с сайта 24.kz