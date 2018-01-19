Исследуя источники доказательств

К. Кульмаханов,

зам. директора по медицинским вопросам

ИСЭ по Южно-Казахстанской области

Судебно-медицинская экспертиза - научно-практическое исследование, проводимое врачом экспертом по постановлению органов следствия и суда для дачи заключения по медицинским и некоторым биологическим вопросам, возникающим в процессе расследования или судебного разбирательства конкретного уголовного либо гражданского дела.

Деятельность судебно-медицинской экспертизы регламентируется Законом о судебно-экспертной деятельности от 10 февраля 2017 года и другими нормативными правовыми актами РК. На основе общих положений, имеющихся в этом законе, и остальных нормативно-правовых актов, разработаны и введены в действие методические указания (методики) о производстве судебно-медицинской экспертизы, утвержденные Министерством юстиции РК.

СМЭ назначается представителями органов дознания, следствия или судом во всех случаях, когда возникает необходимость в решении вопросов медицинского характера. Наряду с этим она назначается и для решения некоторых вопросов биологического характера, например, для определения видовой принадлежности крови, волос, костей и других объектов. Наиболее часто СМЭ производится в процессе расследования и судебного разбирательства уголовных дел.

Заключение эксперта служит одним из источников доказательства, а установленные в нем фактические данные являются доказательствами по делу. Производство любой экспертизы, в том числе и СМЭ, состоит из двух основных процессов: исследования объектов экспертизы с применением всех методов, которые необходимы для решения поставленных вопросов, и составления письменного заключения о результатах этого исследования с мотивированными ответами на поставленные вопросы.

Объектами СМЭ могут быть живые лица, трупы, вещественные доказательства, материалы уголовных и гражданских дел. Методы, применяемые при исследовании этих объектов, очень разнообразны. Они изложены в соответствующих официальных методиках о производстве различных видов экспертизы, а также в учебниках, руководствах и пособиях.

СМЭ может производить только лицо, имеющее звание врача. В качестве судебно-медицинских экспертов привлекаются в первую очередь специалисты судебно-медицинских экспертных учреждений (штатные судебно-медицинские эксперты), а также профессора, доценты и преподаватели кафедр судебной медицины.

Судебно-медицинская экспертиза по Южно-Казахстанской области является одним из подразделений Института судебных экспертиз по ЮКО. Районные, межрайонные и городские отделения СМЭ осуществляют свою экспертную деятельность на базе районных больниц области. Типовая структура учреждения СМЭ ИСЭ состоит из отдела СМЭ потерпевших, обвиняемых и других лиц; отдела СМЭ трупов (морг), отдела сложных экспертиз; судебно-гистологического отделения; медико-криминалистического отделения; судебно-биологического отделения; химико-токсикологического отделения; судебно-наркологического и судебно-психиатрического отделений, а также районных, межрайонных и городских отделений СМЭ. В каждом отделе и отделении имеются руководители отделов и отделений, судебно-медицинские эксперты соответствующих отделов и отделений, а также средний (медицинские сестры, лаборанты) и младший (санитары) медицинский персонал, каждый из которых выполняет соответствующую направлению его экспертной и функциональной направленности деятельность. Так, например, в отделе судебно-медицинской экспертизы потерпевших, обвиняемых и других лиц производят экспертизу живых лиц на предмет определения телесных повреждений, механизма, давности их образования, степени причиненного вреда здоровью и т.д.; в отделе экспертизы трупов производят вскрытие трупов для определения причины смерти, подтверждения или исключения насильственной смерти и т.д.; в отделе сложных экспертиз производят комиссионные, повторные экспертизы по материалам уголовных и гражданских дел; в судебно-гистологическом отделении производятся гистологические или, другими словами, микроскопические исследования вещественных доказательств; в медико-криминалистическом отделении производятся детальные, с помощью специальных методик, исследования различных вещественных доказательств в виде предоставленных фрагментов костей, кожных лоскутов, одежды от трупов и т.д. на предмет определения механизма образований повреждений, вида орудия или оружия и т.п. В судебно-биологическом отделении производят исследования естественных выделений человеческого организма для определения видовой принадлежности. В химико-токсикологическом отделении производятся исследования крови, мочи, внутренних органов от трупа на предмет определения этилового спирта и его суррогатов, наркотических и отравляющих веществ и т.д. В судебно-наркологическом отделении производят СМЭ лиц на предмет алкогольной и наркотической зависимости путем специальных методик. В судебно-психиатрическом отделении производят экспертизы на предмет определения психического состояния подозреваемого, обвиняемого и других лиц.

На территориальные подразделения возложено оказание населению платных услуг по прейскуранту цен на платные услуги, утвержденные Министерством юстиции от 16 августа 2017 года, где обозначено 67 позиций наименования услуг.

Судебно-медицинская деятельность, как и судебно-экспертная в целом, основывается на принципах законности, соблюдения прав, свобод и законных интересов человека и гражданина, прав и законных интересов юридического лица, независимости судебного эксперта, объективности и научной обоснованности судебно-экспертных исследований, а также соблюдения этики судебного эксперта.