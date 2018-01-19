Восстановить платежеспособность должника

Ж. Изенбаева,

судья СМЭС Восточно-Казахстанской области

Одной из серьезных проблем в эпоху рыночных отношений стала устойчивая неспособность отдельных хозяйствующих субъектов рассчитаться по налогам и другим платежам в бюджет. Важной задачей оздоровления экономики страны является ликвидация всех неэффективных и бесперспективных производств. Законодательством регулируются условия и порядок проведения специальных процедур, направленных на реабилитацию несостоятельного должника, признание юридического лица банкротом и его ликвидацию.

Приоритетной является процедура реабилитации, т.к. в рамках данной процедуры осуществляется работа, направленная на финансово-экономическое оздоровление неплатежеспособных предприятий.

Реабилитационная процедура - это процедура, вводимая в судебном порядке, в рамках которой к неплатежеспособному должнику применяются реорганизационные, организационно-хозяйственные, управленческие, инвестиционные, технические, финансово-экономические, правовые и иные, не противоречащие законодательству меры, направленные на восстановление платежеспособности должника с целью предотвращения его ликвидации.

Реабилитационная процедура применяется лишь в отношении коммерческих организаций в судебном порядке, индивидуальные предприниматели, некоммерческие организации и физические лица не могут обратиться в суд с заявлением о применении в отношении них реабилитационной процедуры.

С момента вынесения судом решения о применении реабилитационной процедуры наступают следующие последствия:

- запрещается совершать сделки с имуществом вне рамок обычных коммерческих операций без их согласования с временным администратором;

- прекращается начисление неустойки (пени, штрафов) по всем видам задолженности должника, а также вознаграждения по полученным кредитам;

- приостанавливается исполнение принятых решений судов, третейских судов, органов государственных доходов, а также собственников имущества должника (уполномоченных им органов), учредителей (участников) в отношении его имущества, за исключением выплат гражданам, перед которыми должник несет ответственность за причинение вреда жизни или здоровью без учета требований о возмещении морального вреда, срок уплаты которых наступил после применения реабилитационной процедуры;

- уплачиваются налоги и другие обязательные платежи в бюджет, исчисленные налогоплательщиком согласно налоговой отчетности, начисленные органом госдоходов по результатам налоговых проверок за налоговые периоды, следующие за налоговым периодом, в котором применена реабилитационная процедура.

Таким образом, реабилитационная процедура фактически ограждает должника от еще большего увеличения обязательств перед кредиторами за счет прекращения начисления неустоек, пени, штрафов, вознаграждений, а также за счет приостановления исполнения принятых решений судов.

Для применения процедуры реабилитации должник обращается в суд с заявлением и в ходе судебного заседания должен доказать суду следующее: наступление или угрозу наступления неплатежеспособности в ближайшие 12 месяцев, а также наличие возможности восстановить платежеспособность.

Законом предусмотрены, помимо прочих, следующие критерии для неплатежеспособности:

- обязательства по возмещению вреда, причиненного жизни и здоровью, взысканию алиментов, оплате труда, компенсациям по трудовым договорам, социальным отчислениям, обязательным пенсионным взносам и другим составляют не менее 100 МРП и такие обязательства не исполнены в течение трех месяцев;

- обязательства по налогам и другим обязательным платежам в бюджет не исполнены в течение четырех месяцев и составляют сумму не менее 150 МРП;

- обязательства перед иными кредиторами не исполнены в течение трех месяцев и составляют сумму не менее тысячи МРП для юридических лиц и 300 МРП для индивидуальных предпринимателей.

Как видно из вышеизложенного, критерии неплатежеспособности достаточно конкретны. Несмотря на это, в практике бывают случаи, когда суд отказывает в применении реабилитации со ссылкой на то, что должник платежеспособен, поскольку «активы должника превышают его пассивы». Вместе с тем, если следовать подобной логике, распродав свои активы, должник не то что не сможет восстановить платежеспособность, он, возможно, вообще не сможет продолжить свою деятельность (если, например, распродать основные производственные активы). Поэтому оценка судами платежеспособности должника по принципу «активы минус пассивы» не всегда уместна при рассмотрении заявлений о реабилитации, учитывая, что критерии неплатежеспособности законом четко предусмотрены.

Второй критерий предусматривает доказывание должником наличия у него возможности восстановить платежеспособность. Верховный Суд в Нормативном постановлении от 2 октября 2015 года «О практике применения законодательства о реабилитации и банкротстве» с изменениями от 31 марта 2017 года разъяснил, что «под возможностью восстановления платежеспособности должника следует понимать наличие комплекса взаимосвязанных реальных мероприятий, направленных на оздоровление финансовой деятельности должника и осуществляемых на основе взаимного согласия между должником и кредиторами, группой однородных кредиторов...».

Возможность восстановления платежеспособности и отличает должника, способного применить в отношении себя реабилитацию, от должника-банкрота, у которого нет возможности восстановить платежеспособность.

Законом предусмотрен месячный срок для рассмотрения заявлений о применении процедуры реабилитации. В течение месяца суд обязан вызвать всех кредиторов, дать им возможность изучить финансовую документацию должника, дать кредиторам возможность выразить мнение в отношении реабилитации, изучить дело и вынести решение. На практике указанный срок часто оказывается недостаточным. Кредиторы могут получить повестку суда с большой задержкой ближе к концу судебного разбирательства. Поэтому кредиторам следует быть внимательными, чтобы быть готовыми вовремя принять участие в соответствующих судебных разбирательствах.

Кредиторам следует понимать, что для некоторых должников реабилитация является вынужденной мерой, а отказ во введении реабилитации может означать риск их скорого банкротства. Вместе с тем некоторые должники обращаются с заявлениями о реабилитации, чтобы «переждать» кризис и перепродать активы должника позднее, без реального намерения восстановить платежеспособность. Кто-то может попытаться использовать реабилитацию, чтобы максимально «выжать» прибыль из должника, чтобы затем объявить его банкротом.

В процедуре реабилитации собрание кредиторов решает наиболее значимые вопросы деятельности должника, например, утверждение плана реабилитации, отмену процедуры реабилитации, выбор кандидатуры реабилитационного управляющего и т.д. Наиболее крупные кредиторы могут серьезно влиять на деятельность должника в процедуре реабилитации. Существует понятие «апатия» кредитора, когда кредитор, имеющий основной процент голоса, ничего не делает, не приходит на собрания, затягивает процедуру реабилитации. Существующий Закон снизил роль уполномоченного органа и расширил полномочия кредиторов, которые на практике не всегда добросовестно пользуются данными правами. В связи с чем необходимо внести изменения в Закон в части полномочий кредиторов и расширить полномочия уполномоченного органа, предоставив ему право принимать решения в случаях, когда кредиторы не могут прийти к единому мнению и затягивают процедуру реабилитации.

После решения суда о введении в отношении должника процедуры реабилитации суд назначает временного администратора - лицо, зарегистрированное в уполномоченном органе. Временный администратор, помимо управления ежедневной деятельностью должника, осуществляет сбор требований кредиторов к должнику.

В течение трех месяцев со дня вступления в законную силу решения о применении реабилитационной процедуры кредиторы и должник должны разработать и утвердить план реабилитации - план мер, необходимых для восстановления платежеспособности должника. Временный администратор также дает заключение об эффективности (неэффективности) плана реабилитации, после чего он направляется на утверждение суда. Изменения и дополнения в план реабилитации вносятся с согласия собрания кредиторов и утверждаются судом. Срок реализации плана реабилитации не должен превышать пяти лет. Срок проведения реабилитационной процедуры устанавливается судом в соответствии с планом реабилитации, который представляет и подписывает должник, но не временный администратор. При этом законодательно не разрешен вопрос, как быть, если в указанный трехмесячный срок не представлен план реабилитации.

После утверждения плана реабилитации собранием кредиторов избирается реабилитационный управляющий, который заменит временного администратора, будет реализовывать план реабилитации и примет текущий контроль над делами должника.

Закон позволяет кредитору ставить вопрос о банкротстве должника, если план реабилитации не может быть реализован. В свою очередь, банкротство позволяет оспорить некоторые сделки и возвратить должнику активы, которые были переданы должником на основании незаконных сделок, не на рыночных условиях либо иным сомнительным образом.