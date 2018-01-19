Назначен советник министра по делам религий и гражданского общества РК

Он будет курировать вопросы молодежной политики.

Сулейменов Олжас Серикбайулы назначен внештатным советником министра по делам религий и гражданского общества РК Нурлана Ермекбаева по вопросам молодежной политики, передает Zakon.kz.

Олжас Сулейменов родился 24 мая 1990 года в Карагандинской области. Директор по производству компании «CentrAsia Group».

Обучался по программе Болашак в университета Тонгжи Шанхай, по специальности инженер-строитель. С 2012 по 2013 годы - президент международной ассоциации студентов в университете Тонгжи «International Students Association».

Основатель молодежной организации казахстанских студентов «Kazakhstan Students Association in China» в городе Сиань.

Работал в международных компаниях «Drexler & Partner Construction Group» и «PMJ Asia Construction Group», генеральным представителем АО «НАТР» в Китае. В 2016-2017 годы занимал должность генерального директора строительной компании «SHEBERBUILD».

Лауреат государственной молодежной премии «Дарын», член Ассоциации «Болашак», член Ассоциации молодых лидеров при ООН.

В 2015 году стал победителем конкурса эссе «Много языков - один Мир», организованного ООН. Выступил с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН с докладом «Вода - источник жизни».

В качестве внештатного советника О. Сулейменов будет принимать участие в формировании эффективной модели государственной молодежной политики в рамках реализации Концепции государственной молодежной политики до 2020 года «Казахстан 2020: путь в будущее».