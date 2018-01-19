В России приставы вскрыли квартиру старушки, которая на 1,5 года лишила газа дом
Чтобы попасть к негостеприимной хозяйке, коммунальщикам пришлось идти в суд.
Настоящая спецоперация развернулась в доме на Малышева, 116. Судебные приставы приехали вскрывать дверь в квартире старушки. Пенсионерка на полтора года оставила без газа целый подъезд, сообщает e1.
Бабушка наотрез отказывалась пускать в дом сотрудников Екатеринбурггаза, чтобы те проверили исправность оборудования.
По информации пресс-службы УК "ЖКХ Октябрьского района", вместе с женщиной проживают несколько кошек и собак, а сама квартира находится в антисанитарном состоянии.
В августе управляющая компания обратилась в Октябрьский суд с просьбой обязать пенсионерку впустить газовиков в квартиру. Суд требование удовлетворил, поэтому сегодня в гости к бабуле приехали судебные приставы, представители УК, АО "Екатеринбурггаз" и журналисты.
В подъезде открыты форточки, очень сильно пахнет.
"Вонь, тараканы, клопы. Куча кошек у неё, куча собак. Она невменяемая. Живёт в доме больше 30 лет, а такое началось лет 10 назад. Приезжали соцслужбы, вывозили грузовик хлама", – говорит житель дома.
Женщине, по словам соседа, около 60 лет, раньше она работала педиатром.
Газовики приехали к дому, чтобы проверить оборудование в квартире пенсионерки
Женщину дожидаются больше десятка журналистов
Директор управляющей компании Михаил Плешаков рассказал, что это первый подобный случай в их практике
Соседка сверху рассказала, что из-за отсутствия газа она теперь очень много платит за электричество
В управляющей компании добавили, что бабушка уже год не оплачивает коммунальные услуги, у неё накопился долг в 50 тысяч.
Когда в квартиру удалось попасть, коммунальщики увидели, что там полчища тараканов, куча мух.
"Я согласна удалить мусор, я всё понимаю. А кто мне поможет?" – говорит хозяйка квартиры.
Бабушка сказала, что хочет прибраться в квартире, но в одиночку это не сделать, а родственников у неё нет
Пустить в квартиру людей она отказалась. "У меня там собаки", – говорит женщина
Газовики так и не смогли поставить заглушку. Придётся им завершить дело в другой раз. А бабушке сейчас поставят временный замок.
"Квартира захламлена, невозможно работать со сваркой. Нужно освободить проход", – сказали в Екатеринбурггазе.
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