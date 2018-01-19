В России приставы вскрыли квартиру старушки, которая на 1,5 года лишила газа дом

Чтобы попасть к негостеприимной хозяйке, коммунальщикам пришлось идти в суд.

Настоящая спецоперация развернулась в доме на Малышева, 116. Судебные приставы приехали вскрывать дверь в квартире старушки. Пенсионерка на полтора года оставила без газа целый подъезд, сообщает e1.

Бабушка наотрез отказывалась пускать в дом сотрудников Екатеринбурггаза, чтобы те проверили исправность оборудования.

По информации пресс-службы УК "ЖКХ Октябрьского района", вместе с женщиной проживают несколько кошек и собак, а сама квартира находится в антисанитарном состоянии.

В августе управляющая компания обратилась в Октябрьский суд с просьбой обязать пенсионерку впустить газовиков в квартиру. Суд требование удовлетворил, поэтому сегодня в гости к бабуле приехали судебные приставы, представители УК, АО "Екатеринбурггаз" и журналисты.

В подъезде открыты форточки, очень сильно пахнет.

"Вонь, тараканы, клопы. Куча кошек у неё, куча собак. Она невменяемая. Живёт в доме больше 30 лет, а такое началось лет 10 назад. Приезжали соцслужбы, вывозили грузовик хлама", – говорит житель дома.

Женщине, по словам соседа, около 60 лет, раньше она работала педиатром.

Газовики приехали к дому, чтобы проверить оборудование в квартире пенсионерки

Женщину дожидаются больше десятка журналистов

Директор управляющей компании Михаил Плешаков рассказал, что это первый подобный случай в их практике

Соседка сверху рассказала, что из-за отсутствия газа она теперь очень много платит за электричество

В управляющей компании добавили, что бабушка уже год не оплачивает коммунальные услуги, у неё накопился долг в 50 тысяч.

Когда в квартиру удалось попасть, коммунальщики увидели, что там полчища тараканов, куча мух.

"Я согласна удалить мусор, я всё понимаю. А кто мне поможет?" – говорит хозяйка квартиры.

Бабушка сказала, что хочет прибраться в квартире, но в одиночку это не сделать, а родственников у неё нет

Пустить в квартиру людей она отказалась. "У меня там собаки", – говорит женщина

Газовики так и не смогли поставить заглушку. Придётся им завершить дело в другой раз. А бабушке сейчас поставят временный замок.

"Квартира захламлена, невозможно работать со сваркой. Нужно освободить проход", – сказали в Екатеринбурггазе.