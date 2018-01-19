Назначен первый вице-министр по инвестициям и развитию РК

Постановлением Правительства Республики Казахстан Роман Скляр назначен на должность первого вице-министра по инвестициям и развитию РК. Ранее пост первого вице-министра занимал Алик Айдарбаев, освобожденный от должности в связи с переходом на другую работу.

Роман Скляр родился 8 мая 1971 года в городе Павлодар. Окончил Павлодарский государственный университет по специальности «Инженер-строитель», Московский институт современного бизнеса по специальности «Экономист» и Казахский институт правоведения и международных отношений.

Трудовую деятельность начал в 1989 году слесарем-монтажником МНУ «Экибастузуглеавтоматика», позже работал инженером по технике безопасности СП «Вахинвест» и в различных коммерческих структурах.

В 2005-2006 годы занимал посты руководителя аппарата, заместителя акима г. Павлодар, в 2006-2007 годы работал заведующим отдела развития инфраструктуры аппарата акима города Астаны.

В 2007-2008 годы работал Директором департамента энергетики и коммунального хозяйства города Астаны. С 2008 года по 2011 года занимал должности заместителя акима Павлодарской области, первого заместителя акима Павлодарской области.

С мая 2011 года по октябрь 2013 года был на посту вице-министра транспорта и коммуникаций Республики Казахстан.

В период 2014-2016 годы работал вице-президентом АО «Казахстан Темир Жолы». В марте 2016 годы избран депутатом Мажилиса Парламента РК VI созыва от партии «Нұр Отан», занимал пост Председателя Комитета по экономической реформе и региональному развитию. С мая по декабрь 2016 года работал вице-министром национальной экономики РК.

С декабря 2016 года и по настоящий момент занимал должность вице-министра по инвестициям и развитию РК.

Награжден орденами «Құрмет», «Парасат».