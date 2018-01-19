Винокуров разыграл свою велокоманду
19 января 2018, 10:18
Олимпийский чемпион пошутил над командой во время тренировки.
Олимпийский чемпион Александр Винокуров, генеральный менеджер "Астаны", разыграл гонщиков свой велокоманды, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Переодевшись в мужчину преклонных лет, Винокуров присоединился к команде во время тренировки.
Гонщики не узнали олимпийского чемпиона, признавшись потом, что такая прыть "старика" их удивила.
"Я говорю - этот дед сейчас умрет, остановите его", - посмеялся казахстанец Дмитрий Груздев, когда правда вскрылась.
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