Винокуров разыграл свою велокоманду

Олимпийский чемпион пошутил над командой во время тренировки.

Олимпийский чемпион Александр Винокуров, генеральный менеджер "Астаны", разыграл гонщиков свой велокоманды, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Переодевшись в мужчину преклонных лет, Винокуров присоединился к команде во время тренировки.

Гонщики не узнали олимпийского чемпиона, признавшись потом, что такая прыть "старика" их удивила.

"Я говорю - этот дед сейчас умрет, остановите его", - посмеялся казахстанец Дмитрий Груздев, когда правда вскрылась.