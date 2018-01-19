Совет Безопасности признает, что развитие, мир и безопасность и права человека взаимосвязаны и взаимодополняют друг друга.

Опубликовано полное заявление председателя СБ ООН, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

На 8161-м заседании Совета безопасности ООН, состоявшемся 18 января 2018 года в связи с рассмотрением Советом пункта, озаглавленного «Поддержание международного мира и безопасности», Председатель Совета Безопасности сделал от имени Совета следующее заявление:

1) «Совет Безопасности подтверждает свою главную ответственность, в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций, за поддержание международного мира и безопасности, а также свою приверженность делу сохранения целей и принципов Устава, включая свою приверженность и уважение политической независимости, суверенного равенства и территориальной целостности всех государств и необходимость соблюдения государствами своих обязательств по международному праву.

2) «Совет Безопасности в рамках своего мандата на поддержание международного мира и безопасности отмечает важность продолжения стремления к обеспечению устойчивого мира и достижения ко столетию Организации Объединенных Наций мира, свободного от насильственных конфликтов, а также управления общими проблемами и возможностями на этом пути.

3) «Совет Безопасности выражает озабоченность по поводу растущего числа конфликтов в различных географических районах по всему миру и подчеркивает настоятельную необходимость удвоенных усилий по их предотвращению и разрешению, уделяя особое внимание региональным аспектам конфликтов, с особым упором на региональную дипломатию и договоренности.

4) «Совет Безопасности напоминает, что стороны, участвующие в любом споре, продолжение которого могло бы угрожать поддержанию международного мира и безопасности, должны прежде всего стараться разрешить спор путем переговоров, обследования, посредничества, примирения, арбитража, судебного разбирательства, обращения к региональным органам или соглашениям, или иными мирными средствами по своему выбору, и настоятельно призывает такие стороны урегулировать свои споры с помощью таких средств.

5) «Совет Безопасности ссылается на свои предыдущие соответствующие резолюции и заявления Председателя, касающиеся вопросов превентивной дипломатии, предотвращения вооруженных конфликтов, миростроительства и поддержания мира, а также посредничества и мирного урегулирования споров.

6) «Совет Безопасности признает, что развитие, мир и безопасность и права человека взаимосвязаны и взаимодополняют друг друга.

7) «Совет Безопасности подчеркивает важность поощрения способности Организации Объединенных Наций исполнить своё фундаментальное предназначение избавить грядущие поколения от бедствий войны и акцентировать внимание на предотвращении конфликтов, превентивной дипломатии, миростроительстве и поддержании мира, обмене передовым опытом, а также формулировании перспективных рекомендаций и стратегий по ним в свете всё более транснационального характера причин, последствий и факторов, способствующих конфликтам, включая терроризм, деятельность вооруженных групп, распространение ОМУ, организованную преступность, незаконную торговлю обычными вооружениями, в особенности стрелковым оружием и легкими вооружениями.

8) «Совет Безопасности также подчеркивает, что разрешение конфликтов может включать, где и когда это необходимо, меры восстановления доверия путем объединения государств-членов вокруг общих целей, чтобы избавить грядущие поколения от бедствий войны.

9) «Совет Безопасности подчеркивает необходимость устранения коренных причин конфликтов и принимает к сведению предложения по исследованию, когда это необходимо, их последствий для международного мира и безопасности в региональной перспективе.

10) «Совет Безопасности напоминает, что предотвращение конфликтов по-прежнему остаётся главной ответственностью государств и, ссылаясь далее на их главную ответственность за защиту гражданских лиц и уважение и обеспечение прав человека для всех лиц на их территории и под их юрисдикцией, как это предусмотрено соответствующим международным правом, вновь подтверждает ответственность каждого отдельного государства за защиту своего населения от геноцида, военных преступлений, этнических чисток и преступлений против человечества.

11) «Совет Безопасности далее напоминает, что всеобъемлющая стратегия предотвращения конфликтов должна включать в себя, в частности, раннее предупреждение, превентивное развертывание, посредничество, поддержание мира, нераспространение, меры подотчетности, а также постконфликтное миростроительство, и признает, что эти компоненты являются взаимозависимыми, взаимодополняющими и параллельными.

12) «Совет Безопасности подтверждает главную ответственность национальных правительств и органов власти за выявление, управление и руководство приоритетами, стратегиями и мероприятиями в области миростроительства и поддержания мира, отмечает, что поддержание мира - это общая задача и ответственность, которые должны выполняться Правительством и всеми другими национальными заинтересованными сторонами и, в этой связи, акцентирует, что инклюзивность является ключевым элементом для продвижения национальных процессов и целей миростроительства, необходимым для учета потребностей всех слоев общества и подчеркивает, что гражданское общество может играть важную роль в продвижении усилий по поддержанию мира.

13) «Совет Безопасности принимает к сведению доклады Генерального секретаря о предотвращении конфликтов и превентивной дипломатии и с нетерпением ожидает доклад Генерального секретаря об осуществлении своей резолюции S/RES/2282.

14) «Совет Безопасности призывает Генерального секретаря продолжать расширять использование своих добрых услуг, направлять представителей, специальных посланников и посредников для оказания содействия в обеспечении долгосрочных, инклюзивных и всеобъемлющих урегулирований, и призывает далее Генерального секретаря продолжать его ранее участие в предотвращении потенциальных конфликтов.

15) «Совет Безопасности выражает признательность Генеральному секретарю за его усилия по повышению эффективности работы Секретариата в области мира и безопасности, принимает к сведению текущие усилия по реформам в трех областях (мир и безопасность, развитие и управление) и с нетерпением ожидает результатов текущих обзоров.

16) «Совет Безопасности призывает Генерального секретаря продолжать его усилия по:

- трансформации Организации Объединенных Наций в более последовательную, интегрированную и эффективную структуру;

- повышению способности Организации последовательно поддерживать мирное урегулирование споров государствами-членами и их ответы на сложные проблемы, с которыми сталкивается современный мир;

- обеспечению, согласно мандату, более эффективного использования инструментов предотвращения конфликтов и превентивной дипломатии, когда это необходимо, в сотрудничестве с региональными и субрегиональными организациями и другими соответствующими субъектами.

17) «Совет Безопасности признает решительную работу по укреплению стратегического сотрудничества и координации между Организацией Объединенных Наций и региональными и субрегиональными организациями, которые могут играть важную роль в предотвращении конфликтов и, в этой связи, призывает к рассмотрению необходимости:

- постоянно поддерживать национальные правительства и, при наличии мандата, другие соответствующие заинтересованные стороны;

- поддерживать мирное урегулирование локальных споров посредством региональных соглашений или региональных учреждений, в соответствии с главой VIII Устава Организации Объединенных Наций;

- продолжать укреплять стратегический диалог, партнерские отношения, более регулярный обмен мнениями, анализы и информацию на рабочем уровне для создания национального и регионального потенциала в отношении инструментов превентивной дипломатии;

- активизировать и задействовать потенциальные и существующие возможности и способности, особенно через региональные политические учреждения Организации Объединенных Наций.

- способствовать согласованности и интеграции их усилий по раннему предупреждению, предотвращению конфликтов и превентивной дипломатии, в частности, посредством посредничества и добрых услуг Генерального секретаря, в зависимости от ситуации;

18) «Совет Безопасности отмечает важность миростроительства, подчеркивая необходимость вовлеченности и сотрудничества, по рекомендациям Комиссии по миростроительству, с региональными субъектами в вопросах, связанных с политикой и конкретными странами, и признает важную роль Комиссии и Комплексных управлений Организации Объединенных Наций по миростроительству, в частности, в поддержке национальных усилий по построению и сохранению мира, а также разрешению трансграничных угроз, в соответствии с существующими мандатами.

19) «Совет Безопасности подтверждает важную роль женщин в миростроительстве, отмечает существенную связь между полным и значимым участием женщин в усилиях по предотвращению, урегулированию и восстановлению от конфликта, а также эффективностью и долгосрочной устойчивостью этих усилий и, подчеркивая в этой связи важность расширения прав и возможностей женщин, при обеспечении равного участия во всех усилиях по поддержанию и укреплению мира и безопасности, равно как и необходимости повышения роли и руководства женщин в процессе принятия решений и в отношении предотвращения и урегулирования конфликтов и миростроительства, в том числе в национальных, региональных и международных институтах и механизмах по предотвращению и урегулированию конфликтов, рассмотрение гендерных вопросов во всех обсуждениях, имеющих отношение к поддержанию мира.

20) «Совет Безопасности признает важный и позитивный вклад молодежи в усилия по поддержанию и укреплению мира и безопасности, и далее подтверждает важную роль, которую молодежь может сыграть в предотвращении и разрешении конфликтов и, в качестве одного из ключевых аспектов устойчивости, инклюзивности и успехе усилий по поддержанию мира и миростроительству.

21) «Совет Безопасности по-прежнему убежден в том, что защита детей должна быть важным аспектом любой всеобъемлющей стратегии предотвращения и урегулирования конфликтов, а также укрепления и поддержания мира, и подчеркивает также важность принятия широкой стратегии предотвращения конфликтов, которая разрешала бы коренные причины вооруженного конфликта всеобъемлющим образом, в целях повышения защиты детей на долгосрочной основе.

22) «Совет Безопасности для поддержания международного мира и безопасности, подчеркивает, в частности, глубокую необходимость концентрации на:

- продвижении инструментов, методов и усилий по предотвращению конфликтов и превентивной дипломатии и обеспечении их наиболее эффективного использования;

- содействии рассмотрению Советом вопросов предотвращения;

- рационализации деятельности, повышении и укреплении роли своей Специальной рабочей группы по предотвращению и разрешению конфликтов в Африке.

23) «Совет Безопасности вновь заявляет о том, что согласно главе VIII Устава Организации Объединенных Наций, сотрудничество Организации Объединенных Наций с региональными и субрегиональными организациями имеет решающее значение для содействия предотвращению вспышки, эскалации, продолжения и возобновления конфликта.

24) «Совет Безопасности для достижения устойчивого мира, в том числе посредством вовлеченности в предотвращении конфликтов и миростроительство, подчеркивает, в частности, важность:

- создания потенциала для тщательного исследования, где это необходимо, сложной, многогранной и зависящий от конкретной ситуации взаимосвязи безопасности и развития;

- использования, при необходимости, инновативного регионального подхода;

- укрепления координации в рамках ООН для повышения эффективности оказываемой на местах помощи и обеспечения большей прозрачности.

25) «Совет Безопасности поощряет представление Генеральным секретарем Совету периодической оперативной информации о состоянии усилий по предотвращению конфликтов и превентивной дипломатии».

Председатель Совета Безопасности ООН — глава Совета Безопасности ООН, должность, которую на месяц занимает глава делегации одного из государств-членов Совбеза.

Согласно «Временным правилам процедуры Совета Безопасности» устанавливается ежемесячная ротация должности между членами Совбеза в алфавитном порядке. Не реже чем раз в две недели председатель по необходимости или по требованию члена Совета созывает заседания Совета Безопасности (кроме двух периодических заседаний в год). Председатель открывает и ведет совещания Совбеза и подписывает официальные отчеты Совета.

Председательство Казахстана в СБ ООН будет в течение января 2018 года.

"Центральный вопрос председательства - принятие документа СБ (резолюции, заявления председателя СБ) по Центральной Азии и Афганистану. До начала председательства была проведена работа по согласованию и отработке с членами Совета вопросов, представляющих интерес для РК (включая продвижение резолюции по Центральной Азии и Афганистану и вопросы противодействия терроризму). После председательства будет проведена работа по практической имплементации достигнутых договоренностей", - отмечается на сайте МИД РК.

Фото: mfa.gov.kz

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