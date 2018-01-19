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Ни одного снимка без алкоголя: чиновники СКО отличились непристойными фото в соцсетях

19 января 2018, 10:32

У сотрудницы облздрава не было ни одного снимка без алкоголя – то с двумя кружками пива, то с бутылкой водки!

В популярных социальных сетях появились фотографии праздничных застолий госслужащих, что не укладывается в рамки этического кодекса, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Петропавловск.news.

Претензии предъявлялись к фотографиям с бокалами с алкоголем, в изобилии он стоял и на новогодних столах.

Мониторинг аккаунтов госслужащих в соцсетях департаментом Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции по СКО проводится регулярно. В прошлом году им были охвачены 254 госоргана, выявлено 283 компрометирующих материала.

На брифинге в Петропавловске руководитель департамента Галым Турсунбаев привел пример, когда у сотрудницы облздрава не было ни одного снимка без алкоголя – то с двумя кружками пива, то с бутылкой водки! У другого чиновника на страничке было обнаружено фото его полуголого с оружием в обнимку. Фотографии заставили удалить и провели профилактические беседы. В дальнейшем таких чиновников планируют привлекать к дисциплинарной ответственности за нарушение этического кодекса.

На брифинге рассказали, что считается неприемлемым, чтобы аккаунт госслужащего пестрил предметами роскоши, селфи в дорогих автомобилях или из отпуска за границей.

Фото с сайта stiridinbucovina.ro


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