Еще один подросток напал с топором на школьников в России

На учеников школы в Улан-Удэ совершено нападение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на сайт следственного управления СКР по Республике Бурятия.

Следственным отделом по Октябрьскому району СУ СК России по Республике Бурятия возбуждено уголовное дело в отношении ученика одной из школ, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, совершенное в отношении малолетних).

По предварительным данным следствия, 19 января 2018 года утром ученик 9 класса одной из школ, расположенных в микрорайоне «Сосновый бор» города Улан-Удэ с топором напал на учеников 7-го класса, а затем при помощи бутылки с воспламеняющейся жидкостью поджог учебное помещение.

В результате его действий ранения причинены 3-м ученикам и учителю.

Мотивы преступления и полные обстоятельства происшествия выясняются.

В настоящее время подозреваемый подросток задержан, на месте происшествия проводятся необходимые следственные действия, направленные на обнаружение и изъятие следов преступления, и сбор доказательств. В рамках расследования уголовного дела также будет дана правовая оценка действиям (бездействию) работников учебного заведения, на которых лежит обязанность по обеспечению безопасности в школе.

Напомним, 15 января в Перми вооруженные ножами десятиклассник и бывший ученик ворвались в класс и напали на детей. Пострадали 15 человек. Из них 12 были доставлены в больницы города.

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости