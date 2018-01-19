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Житель Экибастуза задержан за покушение на убийство

19 января 2018, 10:59

Преступление совершено в Павлодаре.

Жителя Экибастуза подозревают в покушении на убийство, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Павлодарской области.

"В результате проведенных следственных и оперативно-розыскных мероприятий по факту нанесения огнестрельного ранения 34-летнему мужчине в Северной промзоне города Павлодара задержан и водворен в ИВС житель города Экибастуза, 1983 г.р., неработающий, ранее судимый. Расследование по ст.ст.24 ч.3, 99 УК РК – покушение на убийство продолжается", - говорится в сообщении полиции.

Подробности случившегося не раскрываются.


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