Житель Экибастуза задержан за покушение на убийство
19 января 2018, 10:59
Преступление совершено в Павлодаре.
Жителя Экибастуза подозревают в покушении на убийство, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Павлодарской области.
"В результате проведенных следственных и оперативно-розыскных мероприятий по факту нанесения огнестрельного ранения 34-летнему мужчине в Северной промзоне города Павлодара задержан и водворен в ИВС житель города Экибастуза, 1983 г.р., неработающий, ранее судимый. Расследование по ст.ст.24 ч.3, 99 УК РК – покушение на убийство продолжается", - говорится в сообщении полиции.
Подробности случившегося не раскрываются.
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