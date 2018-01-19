В Акмолинской области переименовали улицы в честь казахских биев

"Таким образом, поколение будет помнить и чтить имена казахских биев, сыгравших большую роль в становлении государства и права".

В Акмолинской области акимат Сандыктауского района по представлению судей Сандыктауского районного суда в рамках программы «Рухани жанғыру» переименовал улицы в населенных пунктах района, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу областного суда.

Так, на заседании общественного совета, в ходе открытого голосования, большинством голосов участников собрания решено переименовать следующие улицы в Сандыктауском районе: в селе Каменка улицу Заготзерно переименовать именем Канай би; в селе Васильевка улицу Школьная - именем Саккулак би; в селе Улан улицу Гвардейская - именем Айтеке би, улицу Степная - именем Канай би, улицу Школьная - именем Толе би; в селе Мысок улицу Набережная - именем Казыбек би.

«Таким образом, поколение будет помнить и чтить имена казахских биев, сыгравших большую роль в становлении государства и права», -отметили в облсуде.