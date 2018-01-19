Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

В Акмолинской области переименовали улицы в честь казахских биев

19 января 2018, 11:03

"Таким образом, поколение будет помнить и чтить имена казахских биев, сыгравших большую роль в становлении государства и права".

В Акмолинской области акимат Сандыктауского района по представлению судей Сандыктауского районного суда в рамках программы «Рухани жанғыру» переименовал улицы в населенных пунктах района, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу областного суда.

Так, на заседании общественного совета, в ходе открытого голосования, большинством голосов участников собрания решено переименовать следующие улицы в Сандыктауском районе: в селе Каменка улицу Заготзерно переименовать именем Канай би; в селе Васильевка улицу Школьная - именем Саккулак би; в селе Улан улицу Гвардейская - именем Айтеке би, улицу Степная - именем Канай би, улицу Школьная - именем Толе би; в селе Мысок улицу Набережная - именем Казыбек би.

«Таким образом, поколение будет помнить и чтить имена казахских биев, сыгравших большую роль в становлении государства и права», -отметили в облсуде.


Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...