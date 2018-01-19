Опубликован предварительный список погибших в автобусе 

18 января 2018 года в Актюбинской области на трассе «Самара-Шымкент» во время движения произошло загорание пассажирского автобуса.

Министерство по чрезвычайным ситуациям Узбекистана опубликовало предварительный список погибших сгоревшего пассажирского автобуса, сообщает Zakon.kz.

1) Мадрахимов Хамидулло Мирзаабдуллаевич 05.12.1986

2) Мадрахимов Хабибулло Мирзабдулло угли 13.02.1991

3) Тураев Абдуназар Умаралиевич 10.03.1980

4) Сулаймонов Зайниддин Жакбаралиевич 12.10.1989

5) Мамадалиев Мамуржон Ахмаджон угли 01.09.1992

6) Нишонов Отабек Анвар угли 16.10.1990

7) Абдумуминов Кахрамон Абдугафур угли 16.12.1994

8) Нишанов Акмалжон Авазбек угли 24.08.1996

9) Умаралиев Солижон Обиджон угли 13.08.1995

10) Сулаймонов Олимжон Мухаммаджонович 12.09.1976

11) Хошимбаев Нурмухаммад Камолиддинович 27.05.1997

12) Муродуллаев Боходир Акбарали угли 17.07.1998

13) Кучкаров Элмурод Шавкатович 10.06.1996

14) Мирсаидов Мирзохид Миркомилович 30.08.1981

15) Назаров Маъмуржон Махмуджонович 27.02.1984

16) Юлчибаев Комилжон Каримович 10.10.1980

17) Гафуров Абдулатиф Абдумуталович 03.10.1977

18) Хамраев Иброхимжон Исмаилович 20.09.1984

19) Зарипов Ахмаджон Икромович 25.01.1980

20) Абдуллажанов Исмоилжон Эгамберди угли 14.05.1998

21) Имомадиев Вохиджон Вакосхонович 10.07.1987

22) Эсанов Абдувохид Абдуразокович 15.03.1979

23) Хатамов Кахрамон Абдуллажонович 27.05.1986

24) Сотволдиев Алишер Абдураимович 14.08.1976

25) Рахмонов Омонулло Уктамжон угли 17.08.1997

26) Валиев Мухаммадризо Бокибой угли 31.10.1996

27) Хусниддинов Мухамадин Абдурашид угли 02.12.1998

28) Зокиров Шохрух Тохиржон угли 07.02.1997

29) Гофуров Вохоб Хасанович 18.04.1986

Напомним, 18 января 2018 года в Актюбинской области на трассе «Самара-Шымкент» во время движения произошло загорание пассажирского автобуса. В салоне автобуса находились 55 пассажиров и два водителя. 52 человека погибли на месте. Все погибшие — граждане Узбекистана. Пять человек смогли спастись. Трое человек здоровы, два человека получили легкие ожоги кистей.

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