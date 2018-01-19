Опубликован предварительный список погибших в автобусе
18 января 2018 года в Актюбинской области на трассе «Самара-Шымкент» во время движения произошло загорание пассажирского автобуса.
Министерство по чрезвычайным ситуациям Узбекистана опубликовало предварительный список погибших сгоревшего пассажирского автобуса, сообщает Zakon.kz.
1) Мадрахимов Хамидулло Мирзаабдуллаевич 05.12.1986
2) Мадрахимов Хабибулло Мирзабдулло угли 13.02.1991
3) Тураев Абдуназар Умаралиевич 10.03.1980
4) Сулаймонов Зайниддин Жакбаралиевич 12.10.1989
5) Мамадалиев Мамуржон Ахмаджон угли 01.09.1992
6) Нишонов Отабек Анвар угли 16.10.1990
7) Абдумуминов Кахрамон Абдугафур угли 16.12.1994
8) Нишанов Акмалжон Авазбек угли 24.08.1996
9) Умаралиев Солижон Обиджон угли 13.08.1995
10) Сулаймонов Олимжон Мухаммаджонович 12.09.1976
11) Хошимбаев Нурмухаммад Камолиддинович 27.05.1997
12) Муродуллаев Боходир Акбарали угли 17.07.1998
13) Кучкаров Элмурод Шавкатович 10.06.1996
14) Мирсаидов Мирзохид Миркомилович 30.08.1981
15) Назаров Маъмуржон Махмуджонович 27.02.1984
16) Юлчибаев Комилжон Каримович 10.10.1980
17) Гафуров Абдулатиф Абдумуталович 03.10.1977
18) Хамраев Иброхимжон Исмаилович 20.09.1984
19) Зарипов Ахмаджон Икромович 25.01.1980
20) Абдуллажанов Исмоилжон Эгамберди угли 14.05.1998
21) Имомадиев Вохиджон Вакосхонович 10.07.1987
22) Эсанов Абдувохид Абдуразокович 15.03.1979
23) Хатамов Кахрамон Абдуллажонович 27.05.1986
24) Сотволдиев Алишер Абдураимович 14.08.1976
25) Рахмонов Омонулло Уктамжон угли 17.08.1997
26) Валиев Мухаммадризо Бокибой угли 31.10.1996
27) Хусниддинов Мухамадин Абдурашид угли 02.12.1998
28) Зокиров Шохрух Тохиржон угли 07.02.1997
29) Гофуров Вохоб Хасанович 18.04.1986
Напомним, 18 января 2018 года в Актюбинской области на трассе «Самара-Шымкент» во время движения произошло загорание пассажирского автобуса. В салоне автобуса находились 55 пассажиров и два водителя. 52 человека погибли на месте. Все погибшие — граждане Узбекистана. Пять человек смогли спастись. Трое человек здоровы, два человека получили легкие ожоги кистей.
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