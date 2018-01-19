На утренних торгах курс доллара опустился до 324 тенге
В обменниках доллары покупают/продают по 323-325,5, рос.рубль по 5,71-5,79 тенге.
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась утренняя торговая сессия, сообщает Zakon.kz.
Средневзвешенный курс доллара США составил 324,04 тенге за доллар (-1,16 тенге) при объеме торгов 189,9 млн USD (+44,5 млн USD).
Средневзвешенный курс китайского юаня составил 50,7600 тенге за юань (+0,2000 тенге), объем торгов – 700 тыс. юаней (+400 тыс. юаней).
В обменниках доллары покупают/продают по 323-325,5, рос.рубль по 5,71-5,79 тенге.
В торгах приняли участие 24 члена валютного рынка KASE.
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