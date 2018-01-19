Ответственность за нарушение обязательств

Е. Потоцкая,

судья Мендыкаринского районного

суда Костанайской области

Согласно гражданскому законодательству должник отвечает за неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение обязательства при наличии вины, если иное не предусмотрено законодательством или договором. Должник признается невиновным, если докажет, что он принял все зависящие от него меры для надлежащего исполнения обязательства.

Неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законодательством или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности, в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

Соглашение о неустойке должно быть совершено в письменной форме, независимо от формы основного обязательства. Несоблюдение письменной формы влечет ничтожность соглашения о неустойке.

Хотелось бы обратить внимание на внесенные изменения в ст. 297 ГК РК от 27 февраля 2017 года. Теперь, если подлежащая уплате неустойка (штраф, пеня) чрезмерно велика по сравнению с убытками кредитора, суд по требованию должника вправе уменьшить неустойку (штраф, пеню), учитывая степень выполнения обязательства должником и заслуживающие внимания интересы должника и кредитора. Ранее такая привилегия была только правом суда.

Касательно рассмотрения дел в Мендыкаринском районном суде, истцы требуют взыскания законной неустойки, т.е. такой, которая определена законодательством независимо от того, предусмотрена ли обязанность ее уплаты соглашением сторон.

Неустойка взыскивается за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства при наличии условий привлечения должника к ответственности за нарушение обязательства.

Большое количество дел рассматривается судом по искам банков к физическим лицам, при этом судебная практика показывает, что в большинстве случаев заемщики при оформлении договора банковского займа детально не изучают условия кредитного договора, доверяясь менеджеру банка, подписывая документы не глядя, лишь бы получить кредит. Как правило, заемщика интересует несколько позиций: сумма кредита, годовая процентная ставка вознаграждения, период кредитования и размер ежемесячного платежа на дату погашения. При этом содержание остальных условий договора, в том числе об оплате различного рода комиссий, а также об очередности и порядке погашения задолженности и ответственности сторон ими не изучаются.

Нередко заемщики при получении кредита, не задумываясь о последствиях, передают банкам в залог свое недвижимое имущество либо имущество третьих лиц, кото рое может быть утрачено при обращении на него взыскания в счет образовавшейся задолженности.

В силу закона и договора при нарушении обязательств заемщиком банк вправе потребовать досрочного и единовременного возврата суммы основного долга с причитающимся вознаграждением по кредитному соглашению, заключенному на длительный срок, что по существу означает невозможность погашения должником этой суммы в установленный банком срок и влечет за собой дефолт.

При этом необходимо учитывать основные положения законодательства в этой сфере, которое в последнее время динамично меняется.

Согласно ст. 317 Гражданского кодекса взыскание на заложенное имущество для удовлетворения требований залогодержателя (кредитора) может быть обращено в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения должником обеспеченного залогом обязательства, за которое он отвечает. В обращении взыскания на заложенное имущество может быть отказано, если допущенное должником нарушение обеспеченного залогом обязательства крайне незначительно и размер требований залогодержателя вследствие этого явно несоразмерен стоимости заложенного имущества.

Соответственно, при задолженности в размере более десяти про центов от стоимости заложенного имущества, определенной в договоре о залоге, а также просрочке исполнения обязательства более трех месяцев банк вправе поставить вопрос об обращении взыскания на залоговое имущество.

Существенные изменения претерпела ст. 718 Гражданского кодекса, пунктом вторым которой предусмотрено обеспечение защиты прав заемщиков банков, организаций, осуществляющих от дельные виды банковских операций, микрокредитных организаций и кредитных товариществ путем установления предельного размера годовой эффективной ставки вознаграждения, включающей вознаграждение, все виды комиссий и иные платежи, взимаемые заимодателем в связи с выдачей и обслуживанием займа и рассчитываемой в порядке, определенном законодательством РК. В настоящее время предельная ставка годового эффективного вознаграждения не может превышать 56 процентов.

Особенности погашения платежей по договорам банковского займа или о предоставлении микрокредита устанавливаются банковским законодательством либо законодательством РК о микрофинансовых организациях.

Важное изменение в регулировании данных правоотношений внесено Законом от 24 ноября 2015 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам неработающих кредитов и активов банков второго уровня, оказания финансовых услуг и деятельности финансовых организаций и Национального Банка Республики Казахстан», которым изменен порядок исполнения де нежного обязательства, предусмотренный п. 2 ст. 282 Гражданского кодекса.

По истечении 180 последовательных календарных дней просрочки сумма произведенного заемщиком платежа по до говору банковского займа первоначально погашает задолженность по просроченному основному долгу и вознаграждению, затем по текущему основному долгу и вознаграждению, неустойка и издержки банка по исполнению, соответственно, погашаются в пятую и шестую очереди.

При этом размер неустойки (штрафа) пени за нарушение обязательства по возврату суммы займа и (или) уплате вознаграждения по договору банковского займа, заключенному с физическим лицом согласно п. 2 ст. 35 указанного Закона, вступившему в силу с 1 июля 2016 года, не может превышать: в течение 90 дней просрочки - 0,5 процента от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, по истечении указанного срока - 0,03 процента от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, но не более десяти процентов от суммы выданного займа за каждый год действия до говора займа.

Указанной нормой установлен прямой запрет банкам изменять условия договора банковского займа в одностороннем порядке, за исключением случаев их улучшения для заемщиков, например, уменьшение либо полная отмена комиссий, неустоек и иных платежей за оказанные услуги, связанные с обслуживанием банковского займа, уменьшение ставки вознаграждения. Одним из значимых условий до говора является метод погашения займа заемщиком. В соответствии с ч. 2 ст. 39 Закона «О банках и банковской деятельности», которая введена в действие с 1 января 2016 года, до заключения договора банковского займа банки обязаны предоставлять физическому лицу для выбора метода погашения займа проекты графиков погашения займа, рас считанных различными методами (дифференцированных либо аннуитетных платежей).

Особенности данных методов должны подробно разъясняться заемщикам менеджерами банков при заключении договоров.