Полиция просит помощи в опознании погибших в сгоревшем автобусе

В информации желательно указать номер сотового телефона выехавшего, а также любую другую дополнительную информацию.

МВД РК просит тех, кто имеет информацию о гражданах Узбекистана, выехавших в Казань транзитом через Казахстан на автобусе марки Setra, г/н Х335 РСМ, обратиться по телефонам "горячей линии", передает Zakon.kz.

"Учитывая сложности с опознанием тел погибших, просим граждан, имеющих соответствующую информацию, сообщить в МВД Республики Казахстан либо МЧС Республики Узбекистан сведения о гражданах Республики Узбекистан, выехавших в Казань, Российской Федерации, транзитом через Казахстан 12-13 января 2018 года. В информации просим указать номер сотового телефона выехавших лиц, а также любую другую дополнительную информацию (особые приметы включая наличие зубных протезов, имплантов, ранее перенесенных переломов костей, номер паспорта, его копию, фотографию и т.д.)", - сообщили в пресс-службе МВД РК.

Напомним, 18 января 2018 года около 9.30 часов в 10 км. от п.Калыбай Иргизского района Актюбинской области, на 1068 км. международной трассы «Самара-Чимкент», произошло возгорание автобуса марки Setra, в результате которого погибли 52 человека, предположительно, граждане Республики Узбекистан.

Телефоны «горячей линии» МВД РК:

8-7132-56-29-67

8-7132-56-68-85

8-7132-93-61-55

8-7132-72-90-50 (факс).

Телефоны МЧС Республики Узбекистан:

+998-71-147-10-50

+998-71-212-67-00

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фото: Kaznews.kz