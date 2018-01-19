Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиотехники

В целях обеспечения защиты жизни и здоровья человека, окружающей среды, а также предупреждения действий, вводящих в заблуждение потребителей изделий электротехники и радиотехники, в соответствии Договорам о Евразийском экономическом союзе принят технический регламент Евразийского экономического союза 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиотехники». Технический регламент устанавливает обязательные требования по ограничению применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиотехники, выпускаемых в обращение на территории Союза и обеспечивает свободное перемещение изделий.

Данный технический регламент не распространяется на изделий электротехники и радиотехники, предназначенные для использования при номинальном напряжении более 1000 В переменного и 1500 В постоянного тока, для использования в качестве составных частей электрического оборудования, электротехнических игрушек, фотоэлектрических панелей, медицинских изделий, средств измерений и бывшие в употреблении.

Продукции электротехники и радиотехники прошедшие процедуру подтверждение соответствия требованиям технического регламента выпускается в обращение на территории Союза. Соответствие изделий электротехники и радиотехники производится в форме подтверждения соответствия (сертификат соответствия и декларация о соответствии). Соответствия изделия электротехники и радиотехники настоящему техническому регламенту обеспечивается выполнением его требований по ограничению применения опасных веществ.

Соответствующие требованиям технического регламента изделий электротехники и радиотехники, прошедшие процедуру оценки соответствия должны иметь маркировку единым знаком обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного союза.

Маркировка единым знаком обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного союза осуществляется перед выпуском изделий электротехники и радиотехники в обращение на единой таможенной территории государств - членов Таможенного союза.

Более детально ознакомиться с требованиями технического регламента «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиотехники» можно на сайте Евразийской экономической комиссии в разделе «Техническое регулирование» или при возникновении вопросов в сфере технического регулирования просим обращаться в территориальные Департаменты Комитета технического регулирования и метрологии Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан.

Бекболат Н.Б. - Государственный инспектор г. Астаны по государственному контролю.