Мужчина, получивший травму во время столичного бурана, скончался в больнице

Тяжело пострадавшему во время бурана в столице, который произошел 11 января, была проведена операция, трепанация черепа, удаление гематомы. Но, 13 января мужчина скончался от остановки сердца, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Управлении здравоохранения города Астаны.

Скорая помощь была вызвана прохожими, которые обнаружили его без сознания. Это было на улице, в районе жилого комплекса «Зеленый квартал».

«Пациент находился в отделении реанимации в крайне тяжелом состоянии. Несмотря на комплекс мер терапии, 13 января у пациента произошла остановка сердечной деятельности», – говорится в сообщении управления.

11 января в Астане из-за неблагоприятных погодных условий была объявлена чрезвычайная ситуация природного характера.

С утра были отменены занятия во всех учебных учреждения города. Закрыты все выезды для автотранспорта из Астаны. Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев города Астаны в целях обеспечения безопасности полетов по причине метеоусловий также был закрыт.

Не обошлось и без ЧП. Из-за бурана пропало электричество в жилом массиве "Восточнее Ильинки". Кроме того, сообщалось о внеплановом отключении электричества на улицах Сауран, Достык и ПС "Заречная". За сутки было зарегистрировано более 60 ДТП. Имеется факт срыва кровли главного корпуса Акмолинского Аграрного университета. Предварительная площадь — 600 кв.м. По городу зарегистрированы случаи повреждения автомобилей, повреждения крыш частных жилых и многоэтажных домов.

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Фото с сайта aganrog-gbsmp.ru