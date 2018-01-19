Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

Американка кашлянула и сломала ребро

19 января 2018, 12:37

Пациентке сделали мазок из носоглотки и обнаружили в нем коклюшную палочку.

66-летняя американка сломала ребро при сильном кашле, вызванном инфекционной болезнью. Случай был описан в научном журнале The New England Journal of Medicine, передает Лента.ру.

Женщина пожаловалась врачу на сухой кашель и сильную боль в правом боку, которые начались две недели назад. За пять дней до обращения у нее диагностировали вирусную инфекцию верхних дыхательных путей, однако назначенное лечение не дало результата.

При осмотре у нее обнаружили огромный синяк на правом боку и повышенную чувствительность правой части грудной стенки. Пациентка не смогла вспомнить травм, которые могли объяснить его появление. Компьютерная томография показала перелом со смещением девятого ребра справа.

Пациентке сделали мазок из носоглотки и обнаружили в нем коклюшную палочку. Женщина делала последнюю прививку АКДС от столбняка, дифтерии и коклюша восемь лет назад и не вакцинировалась после этого. Врачи заключили, что она больна коклюшем. Пациентке назначили курс антибиотиков. Также понадобилось хирургическое вмешательство, чтобы исправить перелом и удалить межреберную грыжу.

Характерным признаком этой инфекционной болезни является приступообразный спазматический кашель. Данный случай подтверждает, что в некоторых случаях сильный кашель при коклюше может привести к перелому ребер или повреждению межреберных кровеносных сосудов.

Фото: Harvard Vanguard Medical Associates


Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...