Новая система оплаты труда госслужащих внедрена в четырёх госорганах Казахстана

По новой системе госслужащим не только повысят зарплату, но и обеспечат бонусы в размере 4-х окладов самым эффективным сотрудникам.

Первую заработную плату по новой системе оплаты труда госслужащие четырёх госорганов получат уже в январе 2018 года. Об этом на пресс-конференции в СЦК сообщила заместитель председателя Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции Айгуль Шайымова.

В пилотном режиме новая система оплаты труда внедрена в акимате города Астаны, акимате Мангистауской области, Министерстве юстиции и в Агентстве по делам государственной службы и противодействию коррупции.

«Сегодня оклад госслужащего зависит исключительно от двух критериев: стажа работы на госслужбе и категории занимаемой им должности. Между тем не учитывается сложность выполняемой им работы и эффективность служащего. Стимулирующие выплаты в виде премий, как правило, оплачиваются в одинаковом размере. Эта система была внедрена более 14 лет назад и за это время не подвергалась концептуальным изменениям, поэтому сейчас наблюдается диспропорция в оплате труда между центром и регионами, а также работниками государственного и частного секторов», - сказала Айгуль Шайымова.

Главное отличие новой системы оплаты труда в том, что она учитывает круг возложенных обязанностей и результативность служащего, подчеркнула она.

Доход госслужащего будет формироваться из двух частей: гарантированный должностной оклад на основе факторно-бальной шкалы и бонусов.

«Нынешний реестр должностей состоит из пяти групп должностей и в каждой из них по 5-6 категорий. В предложенном механизме все должности госаппарата разделены на 15 уровней, исходя из функциональной нагрузки направлений деятельности. Уровни определялись в зависимости от необходимых знаний для выполнения работы на конкретной должности, степени ответственности за принимаемые решения и конечный результаты», - уточнила она, добавив, что подобные механизмы оценки должностей применяются в США, Новой Зеландии, Франции и Германии. В Казахстане уже 174 компании применяют эту методику.

Вторую часть дохода - бонусы госслужащие будут получать по итогам года. По прогнозам ожидается, что размеры бонусов будут составлять не менее 4 окладов, отметила Айгуль Шайымова.

«В предлагаемой системе каждый госорган будет формировать свой отдельный бонусный фонд. Его размер будет прямо пропорционален уровню оценки эффективности деятельности госоргана по всем направлениям деятельности. При таких условиях каждый госслужащий будет заинтересован в достижении результатов. Соответственно руководитель и госслужащий исполнительского звена будут нести солидарную ответственность в зависимости от результата», - пояснила она.

Зампредседателя АДГСП подчеркнула, что неэффективные работники получать бонусы не будут. Соответственно, если два года подряд сотрудники будут получать оценку «неудовлетворительно», то они будут уволены с государственной службы, уточнила она.

В настоящее время премиальные зависят от экономии средств у госоргана, как правило, это приводит к тому, что на районом уровне госслужащие почти не получают их, добавила представитель Агентства.

Благодаря новой системе также будут сокращены диспропорции в оплате труда между работниками министерств и акиматов.

«В настоящее время порядка 90% госслужащих работают на местах. В ежедневной деятельности они также, как и в центре, принимают решения, которые влияют на качество жизни населения. Между тем размер их заработной платы значительно отличается от оклада работников министерств. К примеру, главный специалист аппарата областного акимата получает на 70% меньше, чем главный эксперт в центре. С внедрением нового механизма мы сократим эти диспропорции до 10%», - объяснила Айгуль Шайымова.

При формировании заработной платы также будет учитываться общий стаж работы на конкретной должности, добавила она.

«Уже за январь служащие этих госорганов получат заработную плату по новой системе. По этой схеме значительное повышение оплаты труда ожидается в регионах. К примеру на областном уровне минимальный размер заработной платы на низовой должности повысится с 62 000 до 117 000 тенге. В центре - с 84 000 до 136 000 тенге. По завершению пилота будет принято решение о сроках внедрения проекта в масштабе республики», - заключила представитель Агентства.

20 июля заместитель председателя Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции Айгуль Шайымова рассказала о внедрении новой системы оплаты.

По её словам, заработная плата будет состоять из двух частей: постоянной и переменной. Что касается переменной, то речь идёт о начислении бонусов за хорошую работу. Оценка работы госслужащего будет производиться ежеквартально и по итогам года. В оценочной градации четыре пункта: «превосходно», «эффективно», «удовлетворительно» и «неэффективно». На бонус смогут рассчитывать только те сотрудники, которые работали превосходно и эффективно.

Позже Исекешев заявил, что помимо внедрения бонусной системы у госслужащих Астаны с 2018 года зарплата повыситься в целом. Как уточнили в пресс-службе акима, оклад работников акимата может увеличиться до 50%.

Позже председатель Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции РК Алик Шпекбаев (на тот момент заместитель. - Авт.) добавил, что повышение зарплаты ожидается и у сотрудников Агентства.

Кроме того, к 2020 году планируется поднять оклады госслужащим по всему Казахстану.

Амина Малакшинова