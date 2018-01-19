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Врачи рассказали о состоянии пострадавших при нападении на школу в Улан-Удэ

19 января 2018, 13:23

Всех пострадавших — учителя и шестерых детей — доставили в больницу.

Одиннадцатилетняя девочка, пострадавшая при нападении на школу в Улан-Удэ, находится в тяжелом состоянии, рассказал РИА Новости представитель территориального центра медицины катастроф в Бурятии, пишет РИА Новости.

"Одна девочка 11 лет находится в очень тяжелом состоянии, ее сейчас оперируют, черепно-мозговая травма. Еще одна девочка — там ампутация двух пальцев. Остальных обрабатывают в операционной. У всех рубленые и колотые раны", — сказал собеседник агентства.

По его словам, поселок Сосновый Бор, где произошло ЧП, находится в двадцати километрах от Улан-Удэ. Всех пострадавших — учителя и шестерых детей — доставили в больницу скорой медицинской помощи города.

Утром ученик 9 класса школы, расположенной в микрорайоне "Сосновый бор", напал с топором на семиклассников. Перед этим он кинул бутылку с воспламеняющейся жидкостью, в аудитории начался пожар. О числе напавших на школу поступает разная информация. По данным правительства Бурятии, в школу проникли трое молодых людей. СК сообщает об одном подростке. Также разнятся данные о пострадавших.

Следователи возбудили уголовное дело по статье "Покушение на убийство двух и более лиц, совершенное в отношении малолетних".

Кадр из видео СК РФ по Республике Бурятия


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