В ЮКО предпочтение отдается новым направлениям в развитии предпринимательства

В Южно-Казахстанской области необходимо увеличить и активизировать переработку во всех сферах. При этом важно эффективно использовать все наши возможности в сфере сельского хозяйства. Также, нужно сократить импорт и приложить усилия для увеличения экспорта продукции. Об этом сегодня на прошедшем совещании в Палате предпринимателей Южно-Казахстанской области сказал аким области Жансеит Туймебаев.

В совещании приняли участие заместитель акима области Б.Жамалов, руководитель управления предпринимательства, индустриально-инновационного развития Б.Курмансеит, Директор Палаты предпринимателей ЮКО А.Абубакиров и руководители филиалов.

В первую очередь, глава региона сосредоточил внимание на основных приоритетах, озвученных в Послании Президента народу Казахстана «Новые возможности для развития четвертой промышленной революции», отметив основные цели и задачи.

«Главная задача региональной Палаты предпринимателей - защита прав и интересов бизнеса. В целях экономического развития области, данная организация должна на систематической основе работать с отраслевыми управлениями. В то же время вы должны быть в контакте с другими финансовыми учреждениями, а также с индустриальными зонами и социально-предпринимательской корпорацией «Онтустик», - сказал Ж.Туймебаев.

На сегодня региональная Палата предпринимателей состоит из 117 тысячи субъектов предпринимательства, филиалы которой представлены в 14 районах области. С учетом этого аким области поручил руководству региональной Палаты предпринимателей открыть экспертный отдел, который займется предоставлением подробной информации о показателях экономического развития области.

Подводя итоги заседания Ж.Туймебаев отметил, что в будущем, для адаптации и профессиональной подготовки граждан ко всем сферам, их намерены отправлять на краткосрочные курсы обучения. Кроме того, в целях эффективности проектов, посоветовал сотрудникам региональной Палаты предпринимателей изучить внутренний рынок при разработке бизнес-проектов.

Вместе с тем, А.Абубакиров ознакомил главу региона с новыми проектами. По его словам, в прошлом году консультативная помощь оказана 24120 предпринимателям и разработано 1124 бизнес-проектов. Кроме того, в течение минувшего года, в Школе предпринимательства Центра обслуживания предпринимателей ЮКО, обучение основам предпринимательства прошли 2014 граждан.