Каждая третья роженица в РК регистрирует ребенка через смс

В рамках пресс-конференции Аблайхан Оспанов, председатель правления НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» рассказал об итогах работы ведомства в ушедшем году и поделился планами на 2018 год, который начался с масштабного нововведения – проактивного оказания услуг по рождению ребенка, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу корпорации.

По словам председателя правления, пилотный проект по проактивному принципу регистрации рождения, которая начала действовать меньше месяца назад, становится популярным. Уже каждая третья роженица воспользовалась данной услугой.

«Если ранее, для получения вышеуказанных услуг гражданам было необходимо заполнять заявления, предоставлять различные документы и справки, то сейчас новоиспеченным матерям необходимо иметь обычный мобильный телефон и актуальный абонентский номер, зарегистрированный в базе мобильных граждан», - рассказал Оспанов.

С 29 декабря порталом электронного правительства отправлено 11 590 СМС-сообщений роженицам, из которых 3 532 инициировали процесс получения услуги, выдано 715 свидетельства о рождении, 216 новорожденных уже поставлены в очередь в детский сад.

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