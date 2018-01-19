К тем, кто самостоятельно не может посетить ЦОН, приедут его работники

За 2017 год 48 тыс. услуг оказано работниками Госкорпорации с выездом на дом.

Лицам с ограниченными возможностями, которые самостоятельно не могут обратиться в ЦОН осуществляются выезды, сообщает Zakon.kz.

Выезды осуществляются в рамках Регламента взаимодействия с Единым контакт центром (1414) АО «Национальные информационные технологии» по вопросам оказания государственных услуг.

На январь-декабрь 2017 года около 48 тыс. услуг оказано работниками Госкорпорации с выездом к ним на дом (более 35 тыс. выездов).

Кроме того, для лиц с ограниченными возможностями, имеющим проблемы со слухом и речью, работники фронт-офисов для удобства обслуживания обучаются жестовой речи.

В рамках исполнения задачи по обеспечению доступности государственных услуг жителям отдаленных населенных пунктов, в настоящее время функционируют – 70 мобильных групп. За 2017 год ими оказано более 546 тыс. услуг.

Во фронт – офисах созданы условия для безбарьерного получения государственных услуг лицами с ограниченными возможностями, установлены пандусы и кнопки вызова. Лица с ограниченными возможностями обслуживаются в специально выделенных льготных окнах. Фронт-офисами в городах областного значения и моногородах государственные услуги населению оказываются с 09.00 ч. до 20.00 ч. с понедельника по субботу без обеденного перерыва, за исключением воскресенья и праздничных дней.

Сегодня председатель правления государственной корпорации «Правительство для граждан» Аблайхан Оспанов рассказал о ходе развития государственных и электронных услуг в рамках восьмого направления Послания «Эффективное государственное управление».

Фото с сайта ainanews.kz