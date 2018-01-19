Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

К тем, кто самостоятельно не может посетить ЦОН, приедут его работники

19 января 2018, 14:08

За 2017 год 48 тыс. услуг оказано работниками Госкорпорации с выездом на дом.

Лицам с ограниченными возможностями, которые самостоятельно не могут обратиться в ЦОН осуществляются выезды, сообщает Zakon.kz.

Выезды осуществляются в рамках Регламента взаимодействия с Единым контакт центром (1414) АО «Национальные информационные технологии» по вопросам оказания государственных услуг.

На январь-декабрь 2017 года около 48 тыс. услуг оказано работниками Госкорпорации с выездом к ним на дом (более 35 тыс. выездов).

Кроме того, для лиц с ограниченными возможностями, имеющим проблемы со слухом и речью, работники фронт-офисов для удобства обслуживания обучаются жестовой речи.

В рамках исполнения задачи по обеспечению доступности государственных услуг жителям отдаленных населенных пунктов, в настоящее время функционируют – 70 мобильных групп. За 2017 год ими оказано более 546 тыс. услуг.

Во фронт – офисах созданы условия для безбарьерного получения государственных услуг лицами с ограниченными возможностями, установлены пандусы и кнопки вызова. Лица с ограниченными возможностями обслуживаются в специально выделенных льготных окнах. Фронт-офисами в городах областного значения и моногородах государственные услуги населению оказываются с 09.00 ч. до 20.00 ч. с понедельника по субботу без обеденного перерыва, за исключением воскресенья и праздничных дней.

Сегодня председатель правления государственной корпорации «Правительство для граждан» Аблайхан Оспанов рассказал о ходе развития государственных и электронных услуг в рамках восьмого направления Послания «Эффективное государственное управление».

Фото с сайта ainanews.kz


Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...