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В Европе бушует самый мощный за 10 лет ураган

19 января 2018, 15:18

По последним данным, погибших уже 10 человек.

В Европе бушует шторм "Фредерике". Метеорологи уже называют его самым мощным в Европе за последние десять лет. Число жертв растет. По последним данным, погибших уже 10 человек. Из-за непогоды тысячи туристов не могут улететь из Германии и Нидерландов, сообщают Vesti.ru.

Тысячи туристов не могут улететь из-за транспортного коллапса в Западно Европе. В аэропорту Кельна и Бонна отменены все рейсы, один из терминалов аэропорта в городе Падерборн эвакуирован из-за повреждения крыши.

"Мне необходимо вернуться в Париж, но я не уверена, что это произойдет. Мы подумываем заказать такси, но не уверена, что это сейчас возможно из-за погоды. Просто ждем", — рассказывает немецкая туристка.

"Мы ждем уже пять часов, уехать не можем. Платформы полны людей. Но погодные условия не становятся лучше. Не знаю, сколько еще будем ждать", — говорит другая.

"Невозможно долго ждем. Но по всей Германии поезда не ходят. Шансы уехать ничтожно малы", — считает мужчина.


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