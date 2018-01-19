КГУТИ имени Ш.Есенова вручил ключи от квартир своим преподавателям

Средства в сумме 550 млн тенге на возведение 75 квартирного дома были выделены из бюджета университета.

Вчера в Мангистаускую область с рабочим визитом прибыл министр образования и науки РК Ерлан Сагадиев, который вместе с акимом Мангистауской области Ералы Тугжановым принял участие в торжественной церемонии открытия 75 квартирного жилого дома для профессорско-преподавательского состава КГУТИ имени Ш.Есенова.

Средства в сумме 550 млн тенге на возведение 75 квартирного дома были выделены из бюджета университета.

«В Послании Президента РК есть ряд задач, поставленных для сферы образования. Конечно, для реализации этих планов необходимо повысить статус учителей. И сегодня мы являемся свидетелями проявления заботы и уважения к нашим педагогам. От имени Министерства образования я хотел бы поздравить учителей, получивших сегодня новые квартиры», - сказал в своей приветственной речи министр образования и науки РК Ерлан Сагадиев.

Во второй половине мероприятия был проведен круглый стол с участием министра образования и науки РК Ерлана Сагадиева и акима Мангистауской области Ералы Тугжанова, по обсуждению Послания Президента РК народу Казахстана «Новые возможности развития в условиях четвертой промышленной революции».

Вместе с тем, министр образования и науки РК Ерлан Сагадиев ознакомил присутствующих задачами и планами сферы образования и науки. В завершение выступивший ректор КГУТИ им. Ш. Есенова Берик Ахметов ознакомил с процессами модернизации и цифровизации университета, а также презентовал новый брэнд «YESSENOV UNIVERSITY».