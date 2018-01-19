В Алматинской области изнасиловали 12-летнюю девочку

22-летний задержанный утверждает, что связь была по обоюдному согласию.

По информации пресс-службы ДВД Алматинской области, полицией задержан сельчанин, подозреваемый в изнасиловании 12-летней девочки, передает Zakon.kz.

Факт зарегистрирован в Илийском районе, где 18 января в районную полицию обратилась жительница пос. Междуреченск, заявившая, что ее 12-летняя дочь подверглась сексуальному насилию со стороны неизвестного мужчины.

«В ходе организованных оперативных мероприятий подозреваемый в течение нескольких часов был установлен и задержан. Сейчас по факту изнасилования несовершеннолетней начато уголовное расследование, предусмотренное ст.120 ч.4 УК РК» - сообщили в областной полиции.

Установлено, что подозреваемый, 1996 года рождения, надругался над девочкой в одной из сельских гостиниц, где заранее забронировал номер и обманным путем привел туда шестиклассницу.

«В своих показаниях задержанный пояснил, что девочка якобы выглядела старше своих лет и интимная связь была по обоюдному согласию. Однако потерпевшая сторона утверждает обратное», - дополнили в пресс-службе.

В настоящее время задержанный мужчина в порядке ст.128 УПК РК помещен под стражу в илийскую районную полицию.

фото: Антикор