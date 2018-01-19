Появились подробности нападения на школу в России 

Одиннадцатилетняя девочка, пострадавшая при нападении на школу в Улан-Удэ, находится в тяжелом состоянии, у нее черепно-мозговая травма, сообщают Vesti.ru.

Всего госпитализировано 7 человек – учитель и шестеро детей.

Еще одной девочке ампутируют два пальца, у всех пострадавших колотые и рубленые раны.

В пятницу утром в микрорайоне Сосновый бор в Улан-Удэ девятиклассник с топором напал на семиклассников, затем кинул бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью и поджег помещение класса.

Ученики школы рассказывают подробности произошедшего. По словам семиклассника Кирилла, когда в школе объявили эвакуацию, дети решили, что она учебная. Спустившись вниз, они увидели двух девочек – у одной была рассечена щека, у второй повреждена рука. Мальчик вспомнил, что его друг рассказывал стихотворение – учитель не стал дослушивать до конца, убедившись, что ученик и так его знает, и разрешил ему сесть. "Если бы не сказали, и я бы договорил, меня бы просто не было сейчас", — приводит Кирилл слова своего друга Станислава. Именно в этот момент в класс кинули бутылку с коктейлем Молотова.

Дети вышли во двор, стояли там около 10 минут, потом все побежали. Кто-то кричал, что у нападавших пистолет, однако выстрелов не было.

Еще один ученик рассказал, что напавшие девятиклассники после того, как кинули бутылку с коктейлем Молотова, повалили девочку на пол и нанесли ей удары по голове.

Фото: Огородник А. / baikal-media.ru; Аноним 03 / VK; СК РФ