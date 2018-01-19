Даленов: В новом Налоговом кодексе предусмотрены изменение идеологии, внедрение стимулирования и упрощение администрирования

Первый вице-министр национальной экономики Казахстана Руслан Даленов в ходе брифинга в СЦК, который состоялся в пятницу19 января, рассказал о новшествах нового Налогового кодекса, сообщает пресс-служба Министерства национальной экономики РК.

Вице-министр подчеркнул, что идеология налоговых изменений направлена на защиту интересов добросовестного налогоплательщика, а все неясности и неточности будут толковаться в пользу налогоплательщиков.

«Предлагается не применять штрафы и пени, если налогоплательщик действовал в соответствии с разъяснением налогового органа, и по которому впоследствии изменилась позиция. Требование к обоснованности к доначислениям будет усилено. Теперь в актах налоговых проверок должны быть соответствующие обоснования», - сказал Даленов.

Он отметил, что бизнесу будет предоставлено больше времени для изучения изменений законодательства.

Кроме этого, появляется защита от многочисленных поправок в течение года. Предлагается, все возникающие поправки вносить консолидировано одним законопроектом. Это даст возможность бизнесу быть осведомленным о всех изменениях налогового кодекса.

Изменится структура Налогового кодекса. Каждый раздел будет персонализирован, то есть каждому типу налогоплательщика - свой раздел.

«Для развития малого и среднего бизнеса предусматривается сохранение действующих специальных налоговых режимов. Предлагается новый альтернативный режим. Режим фиксированного вычета. Это выгодно тем, у кого большие обороты, но низкая прибыль. Он может вычитать без подтверждения половину своей выручки. А если начнет вести учет расходов, то получает премии (вычеты) за подтверждение расходов. Налогоплательщикам предоставляется право выбора режима», - сообщил первый вице-министр.

В сфере недропользования будут простимулированы инвестиции в геологоразведку. Планируется отмена бонуса коммерческого обнаружения в целях стимулирования успешной разведки, а для морских и глубоких нефтяных месторождений предложен более простой альтернативный налог на недропользование.

Кроме этого, предлагаются льготы по НДС для автомобилестроения в рамках специального инвестиционного контракта (СИК). Будут освобождены от НДС импорт комплектующих (сырья и материалов), а также оборот по реализации произведенных в СИК товаров.

«Сейчас инвестиционные преференции предоставляются только для новых проектов и новым предприятиям. Действующие предприятия при модернизации и реконструкции действующих мощностей льготы не предусмотрены. Для стимулирования таких предприятий предлагается льготы по КПН действующим предприятиям, реализующим проекты по модернизации и реконструкции. Льготы будут действовать на срок не более 3 лет с момента завершения модернизации и реконструкции и при условии если инвестиции не менее 5 млн. МРП», - рассказал он.

Кроме того, отменяются льготы, противоречащие требованиям ВТО, так как согласно требованиям ВТО для товаров внутреннего производства и импорта должны быть применены равные условия налогообложения.

«Новая идеология, новые стимулы и новые методы администрирования закладывают основы для качественных улучшений. Принятые налоговые новшества уменьшат налоговые споры, снизит число проверок, упростит администрирование. Переработка сырья получит стимулы, будет поддержано кредитование, АПК и МСБ получат удобные режимы. Налоговая политика в целом вполне стала ясной и предсказуемой», - заключил Руслан Даленова.