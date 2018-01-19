Почему падает доллар?

На утренней сессии 19 января на KASE доллар торгуется в пределах 323,10-324,61 тенге за единицу американской валюты.

Руководители Казахстанской фондовой биржи (KASE) на пресс-конференции рассказали о ситуации на рынке валют и прогнозах на 2018 год, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На утренней сессии 19 января на KASE доллар торгуется в пределах 323,10-324,61 тенге за единицу американской валюты, показав снижение. В обменных пунктах доллар торгуется в рамках 324,5- 325,3 тенге за 1 «зеленый».

«До нас дошел эффект от повышения нефти. Второй фактор - рынок денег традиционно среагировал на понижение базовой ставки понижением. Но самый главный фактор, повлиявший на укрепление национальной валюты, - профицит тенге на рынке. С начала года мы наблюдаем, что нет недостатка в ликвидности, многие участники рынка валют продают доллар. Курс тенге укрепляется, это влияет на стоимость денег - она снижается», - рассказал заместитель председателя правления KASE Андрей Цалюк.

Собственно, понижение базовой ставки Нацбанком на бирже ждали давно.

«Ставки на денежном рынке были ниже базовой ставки. Было инкорпорировано ожидание снижения ставки», - отметила председатель правления KASE Алина Алдамберген.

Что касается прогнозов на 2018-й год по ситуации на бирже, ее руководители ожидают рост всех показателей.

«Казахстанская экономика восстанавливается, и даже без учета госпрограмм есть серьезные основания, что рынок будет активнее. Ожидаем повышения деловой активности, в том числе за счет привлечения иностранных инвесторов на рынок. Когда иностранные инвесторы придут, они принесут доллары, это позитивно скажется на курсе тенге, потому что они будут продавать валюту, а купленные тенге инвестируют в государственные ценные бумаги, их доходность снизится и Нацбанк благодаря этому сможет снижать базовую ставку, что приведет к удешевлению стоимости фондирования на казахстанском рынке», - сказал Андрей Цалюк.

Все озвученные факторы должны привести к увеличению корпоративных облигаций, объемы станут более значительными, акций больше. В целом KASE ожидает рост объемов на рынке денег.

Альберт Ахметов

Фото с сайта inform.kz