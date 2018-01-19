Итоги инвентаризации подведомственных организаций госорганов будут подведены в августе 2018 года - С. Жумангарин

18 января в ходе брифинга на площадке пресс-центра Правительства РК вице-министр национальной экономики Серик Жумангарин и вице-министр финансов Берик Шолпанкулов доложили о ходе реализации приватизации в рамках восьмого направления Послания «Эффективное государственное управление», сообщает пресс-служба Министерства национальной экономики РК.

Глава государства в рамках своего ежегодного Послания народу Казахстана «Новые возможности развития в условиях четвертой промышленной революции» поручил:

ускорить реализацию плана приватизации с расширением его за счет сокращения числа подведомственных организаций государственных органов;

по возможности консолидировать подведомственные организаций государственных органов для снижения административных расходов.

«В 2017 году по итогам инвентаризации подведомственных организаций государственных органов, а также отдельных поручений Правительства Комплексный план приватизации дополнен 168 организациями», — сказал в ходе пресс-конференции Серик Жумангарин.

Также по поручениям Президента и рекомендациям Государственной комиссии по вопросам модернизации экономики из плана приватизации были исключены 46 организаций.

Таким образом, по состоянию на 1 января 2018 года Комплексный план приватизации содержит 904 организации, т.е. прирост составляет 122 компаний или 15,6%.

Серик Жумангарин также отметил, что предложения по реализации крупных объектов государственной собственности и активов Самрук-Қазына на регулярной основе рассматриваются на заседаниях Государственной комиссии по вопросам модернизации экономики.

Так, в 2017 году было проведено пять заседаний Госкомиссий, на которых приняты решения по способу и доли реализации 57 организаций, 19 из которых входят в состав приоритетного перечня.

«Также по рекомендации международных консультантов

для успешного проведения IPO и повышения стоимости акций

национальных компаний Госкомиссией одобрена реализация

14 активов в рамках IPO их материнских компаний», - отметил вице-министр.

В настоящее время на основании рекомендации госкомиссии перечень организаций подлежащих приватизации актуализируется путем исключения пяти организаций государственной собственности и одного объекта холдинга «Байтерек».

В заключение С. Жумангарин подчеркнул, что в целях исполнения поручений Главы государства министерством будет проведена полная инвентаризация подведомственных организаций государственных органов, итоги которой будут представлены в августе 2018 года.