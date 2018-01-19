Аким СКО: Применение цифровых технологий значительно сократит бюджетные расходы

В «Назарбаев интеллектуальной школе химико-биологического направления Петропавловска» актив Северо-Казахстанской области под председательством главы региона Кумара Аксакалова обсудил Послание Президента «Новые возможности развития в условиях четвертой промышленной революции».

Открывая встречу, Кумар Аксакалов отметил, в Послании обозначены десять задач - первая: Казахстанская индустрия должна стать флагманом внедрения новых технологий. Особое внимание - на обрабатывающий сектор с высокой производительностью труда.

«Ярким примером внедрения новых технологий на производстве является завод по переработке молока с установкой оборудования ТЕТРА ПАК ТОО «Масло-Дел», которым запущено высокотехнологичное оборудование с полной автоматизацией производственного процесса», - сказал глава региона.

Уже сегодня на базе ТОО «Тайынша Астык» практически во всех отраслях используется цифровизация, об этом в ходе обсуждения рассказал директор предприятия Анатолий Рафальский.

«Цифровизации мы, прежде всего, подвергли растениеводство, и внедрили программное обеспечение - это беспроводная сеть на основе настраиваемых радиомостов. Во всех наших отдаленных участках, бригадах, предприятиях установили их. Любой учетчик, бригадир, агроном, кто находится в той зоне, через вайфай может выйти на связь и получить любую информацию. Наши специалисты обеспечены планетами и ноутбуками. Все это повышает нашу организованность в работе», - заключил Анатолий Рафальский.

Кумар Иргибаевич подчеркнул, что экологически чистая продукция СКО пользуется большим спросом на рынках соседних государств. В прошлом году две точки «Казмаркет» были открыты в городе Омске. До конца года несколько десятков магазинов под брендом «Казмаркет» будут открыты в приграничных регионах РФ.

Благодаря соломе СКО сэкономит полмиллиарда бюджетных денег. Эту цифру озвучил аким области Кумар Аксакалов в ходе обсуждения Послания Президента.

«Две тонны соломы льна заменяет одну тонну угля. Мы производим 640 тысяч тонн льняной соломы. Закупаем для бюджетных организаций 150-160 тысяч тонн угля. Вот где наши резервы. Все что у нас растет мы должны перерабатывать и сжигать. Также мы должны выпускать такие котлы у себя, а не покупать извне», - сказал глава региона.

По словам акима области в текущем году будет принята целостная концепция SMAPT-Петропавловск, которая будет включать в себя более 50 проектов по цифровизации городской среды.

В регионе начато строительство транспортно-логистического центра ТОО «ТрансМоторсГрупп». Компания планирует создать современный транспортно-логистический центр с транзитной зоной для транспортных средств, грузоскладированием, кафе, гостиницей, станцией технического обслуживания. Сейчас такие центры есть только в Астане и Алматы.

«Эта большая работа проводится с целью сделать наш регион привлекательным для дальнейшего развития бизнеса, торговли, туризма. Все необходимые ресурсы для этого у нас есть. В Послании Президент акцентировал внимание на внедрении концепции «Смарт Сити» в систему управления городской средой. Ключевые характеристики умного города - комфорт, безопасность, эффективность и экологичность. К этому мы будем стремиться», - отметил аким области.

В центре внимания были вопросы по образованию, здравоохранению, адресной социальной защите населения.

«Во всех медицинских организациях области установлены медицинские информационные системы, в текущем году работа по дооснащению медицинских организаций компьютерной техникой будет завершена. Сегодня мобильные приложения в смартфоне активно используются населением. И контакт пациента с врачом возможен через смартфон. До конца года мы разработаем электронный паспорт здоровья каждого жителя нашей области», - сказал глава региона.

Своим видением реализации Послания Главы государства поделились директор школы-лицея «ЛОРД» Гульжан Жаканова, директор НИШ Нұрғали Елшібеков, директор ТОО «Региональный центр развития «Есиль» Руслан Шарипов, руководитель Департамента Агенства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции по СКО Галым Турсунбаев.

В завершении глава региона отметил, что у нас есть все возможности, ресурсы и кадры для выполнения задач, поставленных Президентом в Послании «Новые возможности развития в условиях четвертой промышленной революции» и мы их выполним.