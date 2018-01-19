Аким Астаны поручил городским службам подготовиться к морозам

Управлению образования поручено проработать со всеми школами и детскими садами алгоритм действий.

По данным РГП "Казгидромет" на следующей неделе, с 22 января, в Астане ожидается резкое похолодание, особенно с 23 по 26 января. Как сообщалось, температура воздуха понизится до -35-40 градусов Цельсия. Об этом на своей странице в Facebook написал аким столицы Асет Исекешев передает Zakon.kz.

"В этой связи, я дал поручение всем городским службам подготовиться соответствующим образом к погодным условиям. В частности, энергетикам поручено обеспечить бесперебойную подачу тепло-и электроэнергии. Также, управлению образования поручено проработать со всеми школами и детскими садами соответствующий алгоритм действий, управлению здравоохранения, полиции - быть готовыми оказывать содействие в случае необходимости", - отметил он.

По словам градоначальника, городскими службам будут проведены все необходимые мероприятия.

"Обращаясь ко всем гражданам, строительным, торговым, транспортным организациям, прошу предусмотреть и принять все необходимые меры для обеспечения безопасности жизни и здоровья людей, особенно детей", - подытожил Исекешев.

Фото: mgorod.kz