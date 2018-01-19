24,4 млрд тенге выплачено из республиканского бюджета в 2017 году казахстанцам, воспитывающим ребенка-инвалида

По оперативным данным на выплату пособий лицам, воспитывающим ребенка-инвалида, из республиканского бюджета в 2017 году было израсходовано 24,4 млрд тенге, сообщает пресс-служба МТСЗН РК.

Размер пособия в прошлом году составил 25 682 тенге. Данную выплату получили 77,3 тыс. человек.

В 2018 году на выплату пособия лицам, воспитывающим ребенка-инвалида, в размере 29 699 тенге или больше размера прошлого года на 15,6%, в республиканском бюджете предусмотрено 29,9 млрд тенге.