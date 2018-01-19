 
Новости за сегодня

24,4 млрд тенге выплачено из республиканского бюджета в 2017 году казахстанцам, воспитывающим ребенка-инвалида

 

По оперативным данным на выплату пособий лицам, воспитывающим ребенка-инвалида, из республиканского бюджета в 2017 году было израсходовано 24,4 млрд тенге, сообщает пресс-служба МТСЗН РК.

Размер пособия в прошлом году составил 25 682 тенге. Данную выплату получили 77,3 тыс. человек.

В 2018 году на выплату пособия лицам, воспитывающим ребенка-инвалида, в размере 29 699 тенге или больше размера прошлого года на 15,6%, в республиканском бюджете предусмотрено 29,9 млрд тенге.

 

19 января 2018, 15:59
Источник, интернет-ресурс: Министерства труда и социальной защиты населения РК

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Акции
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код