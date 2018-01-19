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Торговлю на электронных площадках в Казахстане освободили от подоходного налога

19 января 2018, 16:05

Доходы от электронной торговли товарами должны составлять не менее 90 процентов совокупного годового дохода.

Новый Налоговый кодекс освободил торговлю на электронных площадках в Казахстане от подоходного налога, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня, кто торгует через социальные сети, могут перейти на электронную площадку, и тогда не надо будет платить подоходный налог. Электронных площадок достаточно. Условия для получения льготы: оформление сделок в электронной форме и оплата за товары производится безналичным платежом», - сообщил первый вице-министр национальной экономики РК Руслан Даленов, выступая на пресс-конференции в СЦК.

По его словам, доходы от электронной торговли товарами должны составлять не менее 90 процентов совокупного годового дохода. При этом он отметил, что министерство против санкций и контроля.

«Если растет предпринимательство - это хорошо, но где бы не получал свой доход казахстанец - этот доход подлежит налогообложению. Игнорирование этого требования воспринимается как уклонение от налогов. Наша задача - не поймать и наказать, а объяснить. Если тяжело, то придумать режим, чтобы было легко. Чтобы он встал на налоговый учет и платил налоги», - заключил Руслан Даленов.

Новый Налоговый кодекс применяется в Казахстане с 1 января текущего года.

Напоминаем, что ИС «Параграф» совместно с Министерством Финансов РК и Министерством Национальной Экономики РК проводят цикл вебинаров «Налоговый кодекс-2018».

В рамках курса вебинаров будет представлен экспертный обзор изменений 2018 года, самых важных и значимых для бухгалтеров и всех, кто связан со сферой налогообложения.

О датах вебинарах мы сообщим дополнительно. Следите за информацией.


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