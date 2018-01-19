Курсы валют к концу недели
По итогам двух сессий средневзвешенный курс доллара США составил 324,27 тенге.
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась дневная торговая сессия по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.
Средневзвешенный курс доллара США составил 324,57 тенге за доллар при объеме торгов 141,050 млн долларов.
Средневзвешенный курс доллара США по итогам утренней и дневной сессий составил 324,27 тенге за доллар (-0,93 тенге), суммарный объем торгов – 330,95 млн USD (+64 млн USD).
Средневзвешенный курс рубля России составил 5,7442 тенге за рубль при объеме торгов 32,2 млн рублей.
Средневзвешенный курс китайского юаня составил 50,7900 тенге за юань при объеме торгов 4,3 млн юаней.
В обменниках доллар покупают/продают по 324,5-325,7 тенге, евро – по 397,5-401, рос.рубль – 5,73-5,8 тенге.
В торгах приняли участие 27 банков.
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