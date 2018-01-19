Опознаны тела 32 погибших при пожаре в автобусе

На данный момент из автобуса извлечены обгоревшие останки всех 52 тел, которые из-за термического воздействия визуальной идентификации не подлежат, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МВД РК.

Для изучения причин происшествия в Актюбинской области, а также оказания всесторонней помощи пострадавшим и семьям погибших создана специальная Правительственная межведомственная комиссия. В ее состав вошли первый вице-министр по инвестициям и развитию Р. Скляр, заместитель министра внутренних дел Е. Тургумбаев, вице-министр здравоохранения А. Цой, директор департамента Министерства иностранных дел А. Мадиев, представители правоохранительных и других государственных органов области.

На данный момент из автобуса извлечены обгоревшие останки всех 52 тел, которые из-за термического воздействия визуальной идентификации не подлежат. Работа следственно-оперативной группы на месте происшествия продолжается.

Члены Правительственной комиссии РК во главе с первым вице-министром по инвестициям и развитию Р. Скляр и заместителем министра внутренних дел Е. Тургумбаевым находятся на месте трагедии.

Тела погибших доставлены в Актобе, для опознания и проведения экспертизы.

На данный момент установлены личности пассажиров, находившихся в автобусе:

1. Мадрахимов Хамидулла 05.12.1986 г.р.,

2. Сулайманов Зайниддин 12.10.89 г.р.,

3. Мамадалиев Мамуржон 01.09.92 г.р.,

4. Нишанов Отабек 16.10.90 г.р.,

5. Хошимбоев Нурмухаммад 27.05.97 г.р.,

6. Умаралиев Солижон 13.08.95 г.р.,

7. Кучкаров Элмурод 10.06.96 г.р.,

8. Мирсаидов Мирзохид Миркомилович 30.08.81 г.р.,

9. Юлчибаев Комилжон Каримжонович 10.10.80 г.р.,

10. Хамраев Иброхимжон 21.05.76 г.р.,

11. Хамраев Иброхим 20.09.84 г.р.,

12. Эсанов Абдувохид Абдуразакович 15.03.79 г.р.,

13. Имомадиев Вохидхон 10.07.87 г.р.,

14. Мадрахимов Хабибулло13.02.91 г.р.,

15. Абдумуминов Кахрамон 16.12.94 г.р.,

16.Валиев Мухаммадризо Бокибой угли 31.10.96 г.р.,

17.Гофуров Абдулатиф 03.10.77 г.р.,

18.Зарипов Ахмаджон Икромович 25.01.80 г.р.,

19.Зокиров Шохрух 15.02.97 г.р.,

20.Муродиллаев Баходир Акбарали угли 17.07.98 г.р.,

21.Мурсаитов Миркомил Мурабдуллаевич 04.04.75 г.р.,

22.Сулаймонов Олимжон Мухаммадалиевич 12.09.76 г.р.,

23.Хатамов Кахрамон 27.05.86 г.р.,

24.Хусниддинов Мухаммадин 02.12.98 г.р.,

25.Нишанов Акмолжон 28.04.96 г.р.,

26.Шакиров Масум Насритдинович 25.01.69 г.р.,

27. Абдуллажонов Исмоилжон Эгамберди ули 14.05.98 г.р.

28. Назанов Зохид Анорбоевич 30.09.83 г.р.

29. Назаров Мамъуржон Махмудович 27.02.84 г.р.

30. Сотволдиев Алишер Абдураимович 14.08.76г.р.

31. Тураев Абдуназар Умаралиевич 10.03.80 г.р.

32. Рахимов Омонулло Уктамжон угли 17.08.97 г.р.

Работа правительственной комиссии РК, совместных следственно-оперативных групп ДВД, ДЧС и прокуратуры продолжается.

ДВД Актюбинской области просит очевидцев трагедии или лиц, владеющих информацией касательно личности погибших обратиться по круглосуточному телефону 102.

Также действует круглосуточная «горячая линия» ДЧС и работают психологи: +7 7132 56-29-62, +7 7132 56-68-85.

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фото: vo-dela.su