Саудовская Аравия ответила на обвинения в атаке 11 сентября

Саудовская Аравия потребовала от США отозвать судебные иски с обвинениями в помощи террористической группировке «Аль-Каида»* в организации терактов в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года. Об этом заявил адвокат королевства Майкл Келлог, передает Bloomberg.

Защита сообщила окружному судье США Джорджу Дэниелу, что «умозаключений, спекуляций и слухов недостаточно».

Коллективный иск к Саудовской Аравии от родственников 850 погибших и свыше 1,5 тысячи раненных в результате терактов 11 сентября поступил в федеральный суд США 21 марта прошлого года. Адвокаты жертв атаки утверждают, что Саудовская Аравия под предлогом благотворительной деятельности снабжала террористов деньгами.

В документе указаны несколько благотворительных организаций Саудовской Аравии, которых истцы считают причастными к созданию и финансированию тренировочных лагерей для боевиков террористической организации «Аль-Каида»*. В качестве доказательств они предоставили слова бывшего офицера ФБР, сенатора от штата Флорида и члена комитета по разведке Соединенных Штатов, утверждавших, что королевство поддерживало экстремистов.

В 2015 году конгресс США принял закон «О справедливости против спонсоров терроризма», который позволил впервые подавать иски на Саудовскую Аравию за содействие терроризму. До этого страна была под защитой суверенного иммунитета.

11 сентября 2001 года в США произошел самый крупный теракт в современной истории. Два пассажирских самолета врезались в башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, третий упал на здание Пентагона, и еще один разбился в окрестностях города Шанксвилл, штат Пенсильвания. В результате погибли около трех тысяч человек, не считая 19 террористов, еще более четырех тысяч получили ранения.

* Запрещенная в Казахстане террористическая организация

Источник: Lenta.ru